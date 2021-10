Građani su u subotu počeli obilaziti grobove najmilijih na zagrebačkom groblju Mirogoj. Kao i inače, na grobove nose svijeće i cvijeće te se pripremaju za blagdan Svih svetih.

Iz ZET-a su objavili novu regulaciju prometa prema većim gradskim grobljima:

Povodom blagdana Svih svetih, u vremenskom periodu 7.30 – 21 sat, prema gradskim grobljima Mirogoj, Miroševac i Markovo polje prometuje se prema privremenoj regulaciji prometa, do 2. studenoga.

U tijeku je posebna organizacija prijevoza putnika ZET-a te molimo cijenjene sugrađane da se pridržavaju epidemioloških mjera prilikom posjeta grobljima i da obiđu grobove svojih najmilijih već i ranije, kako bi izbjegli gužve i zaštitili svoje zdravlje.

Autobusi linija 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra), u vremenskom periodu od 8 do 20 sati, zaustavljaju se i na stajalištu Aleja Bologne/Gospodska.

Posebna regulacija javnog prijevoza na snazi će biti u ponedjeljak, 1. studenoga, kada će prometovati i besplatne izvanredne autobusne linije.

U utorak, 2. studenoga, javni prijevoz prema većim grobljima bit će pojačan dodatnim kapacitetima.

Mirogojske arkade nisu dostupne građanima

Tijekom blagdana Svih svetih i Dušnog dana djelatnici Gradskih groblja dežurat će na svim grobljima, kako bi građanima pružili potrebne informacije. Sva groblja, 1 i 2. studenoga, bit će otvorena od 6 do 24 sata, priopćili su iz Zagrebačkog holdinga.

Na glavnom ulazu u groblje Mirogoj i glavnom ulazu groblja Krematorij nalazi se info kiosk s web tražilicom pokojnika, kao i na web stranici Gradskih groblja.

Mirogojske arkade, koje su oštećene potresom, do daljnjega nisu dostupne za posjetitelje te će građani u subotu i nedjelju od 9 do 17 sati i u ponedjeljak od 9 do 19 sati, uz pomoć djelatnika Gradskih groblja, koji će stajati uzduž arkada, moći položiti cvijeće i zapaliti svijeće na grobovima.