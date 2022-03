Guverner HNB-a Boris Vujčić, gostovao je u N1 studiju i komentirao, između ostalog, akviziciju Sberbanke od strane HPB-a.

- Bilo je jasno u četvrtak, kad su sankcije objavljene, da se nešto mora obaviti sa Sberbankom. Počeli smo konzultacije s Europskom središnjom bankom i bilo je pitanje dvije strategije, jedna je likvidacija banke, a druga sanacija kroz prodaju banke, a to je moguće samo ako postoji kupac. Mi smo uspjeli u kratko vrijeme dobiti kupca, proveli smo mali natječaj i to nam je omogućilo da dogovorimo da to bude plan strategije - rekao je Vujčić.

Guverner HNB-a objasnio je da bi, da se dogodio scenarij likvidacije banke, na neki način bilo izgubljeno osam milijardi kuna depozita, koji pola čini građanstvo, a pola poduzeća. Dodao je da bi u tom slučaju Agencija za osiguranje depozita morala platiti iznos u visini od 3,9 milijardi kuna, što bi bilo i na štetu visini 2 posto BDP-a.

- Ovo je bilo najbolje rješenje. Moram reći da je to prvi slučaj baš ovakve prave rezolucije banke od 2015. godine otkad postoji Bankovna unija. Ovo je školska rezolucija banke i pozitivan primjer ne samo za nas, nego i za Europu - rekao je Vujčić.

Komentirajući redove pred Sberbankom u dva dana moratorija koji je na tu banku proglasio HNB, Vujčić je rekao da je u tom razdoblju podignuto više od 200 milijuna eura. “Sada se stvar potpuno smirila”, rekao je Vujčić.

Odbacuje i komentare da se radi o nacionalizaciji banke, kazavši da se radi o drugom postupku, pravnom, a ne tržišnom.