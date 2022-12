Građani pozvali EU da ih jasnije informira o provedbi prijedloga s Konferencije za budućnost

Stotine Europljana vratilo se u petak u Europski parlament kako bi saznali ispunjavaju li se prijedlozi Konferencije o budućnosti Europe i pozvali europske institucije da ih jasnije informiraju o provedbi istih, od kojih će se vjerojatno najteže ostvariti izmjene Ugovora EU-a i ukidanje veta u vanjskopolitičkim pitanjima.

Građani su u petak na raspravi s predstavnicima Europske komisije, Vijeća EU-a i Europskog parlamenta zatražili da se ispune svi prijedlozi, da ih se i nakon ovog događanja nastavi informirati o ishodima Konferencije o budućnosti Europe te upozorili da im nije potpuno jasno koji prijedlozi su već uvaženi ili ispunjeni.

Češki ministar europskih poslova Mikulaš Bek rekao im je da se sve aktivnosti Vijeća EU-a mogu pronaći na službenoj web stranici, a potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica podsjetila je na portal Have your say na kojemu građani mogu komentirati postojeće europske zakone, iznositi nove ideje ili uputiti pitanje Komisiji.

- 80 posto od 49 prijedloga građana temelj su za program rada Komisije za iduću godinu- istaknula je Šuica novinarima.

Prijedlozi građana koji su sudjelovali u radu Konferencije o budućnosti Europe (CoFoE) proizašli su iz preporuka europskih građanskih panela, doprinosa nacionalnih panela i događanja, ideja s Europskog događaja za mlade i priloga na višejezičnoj digitalnoj platformi.

Belgijski eurozastupnik Guy Verhofstadt rekao je na konferenciji za medije da se europske institucije trude ispuniti prijedloge građana, ali upozorava da "izostaje napredak da se ispune zaključci CoFoE-a kad je riječ o sigurnosti, obrani, vanjskoj politici, energetici".

Građani 27 članica bloka pozivaju da se o vanjskopolitičkim pitanjima glasa kvalificiranom većinom, ali za ispunjavanje tog zahtjeva nema još suglasnosti među državama članicama.

- Vijeće nema jedinstven stav o izmjenama Ugovora EU-a i izmjenama načina donošenja odluka- rekao je Bek.

Vijeće je primilo prijedloge Europskog parlamenta (EP) za dvije konkretne izmjene Ugovora na temelju članka 48. stavka 2. UEU-a. Pošto je EP zatražio Odbor za ustavna pitanja da pripremi prijedloge za daljnje izmjene Ugovora kako bi se proveli zaključci Konferencije, ministri i ministrice smatraju da treba pričekati da Parlament završi s tim radom prije nego što proslijede već primljene prijedloge Europskom vijeću, navodi se na službenoj stranici Vijeća EU-a.

Češki ministar stoga očekuje da će se države članice po tom pitanju više angažirati za vrijeme švedskog pa španjolskog predsjedanja Unijom u 2023.

Na početku događanja u Bruxellesu, Bek je također naglasio da se puno prijedloga građana poklapa s većim pokrenutim inicijativama u EU, primjerice o primjerenim minimalnim plaćama u EU, kao i da se velika većina zahtjeva može ispuniti u okviru postojećih ugovora.

- Vrijeme je da pokažete da ovaj projekt nije politički manevar- rekla je europskim političarima Njemica Stephanie Hartung, dok je Belgijka Lina Geryl upozorila da europske institucije nisu dovoljno dobro objasnile na koji način ispunjavaju prijedloge građana i da političari danas nisu odgovorili na dio pitanja građana, od kojih je izdvojila pitanje o tome koliki su bili troškovi organizacije i provedbe CoFoE-a.

Na događanju je sudjelovala Caterina Rende Dominis iz udruge mladih "Mladi u EU" kao hrvatska predstavnica nacionalnog panela. Dominis je rekla Hini da pozitivnije gleda na proces donošenja politika nakon Konferencije o budućnosti Europe.

- Nije lako biti političar i neke stvari provesti u djelo. To što ponekad ne ide sve dovoljno brzo, to je znak da imamo demokratski sustav koji sluša sve građane i naše predstavnike u institucijama- rekla je Dominis.

- U svijetu kojim vlada fake news nužno je da građani imaju cjelovitu sliku europskih institucija i da mogu i sami direktno utjecati na politike- naglasila je.

Sudjelovanje građana u oblikovanju budućnosti Europe neće završiti krajem rada Konferencije o budućnosti Europe. Šuica je najavila da će Komisija organizirati nova savjetovanja s građanima.

Građani će biti nasumično izabrani i uzimat će se u obzir njihove ideje uoči važnih zakonodavnih prijedloga. Prvi panel održat će se 16. prosinca na temu bacanja hrane, drugi će biti o mobilnosti u svrhu učenja i treći o metaverzumu, rekla je potpredsjednica EK.

