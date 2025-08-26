Građani pronašli tijelo nestale žene u Dravi kraj Varaždina

Operativno-komunikacijski centar PU varaždinske zaprimio je u utorak, 26. kolovoza u 12.44 sati dojavu građana da je u starom toku rijeke Drave, kod Majerja, na predjelu zvanom Majerščak, u vodi uočeno tijelo ženske osobe.

Objavili su to danas iz varaždinske policije, nakon što su ondje dojurile njihove kolege koje su bile u blizini. Naime, oni su na terenu, uz ostale službe, već bili u potrazi za nestalom ženom. Potvrdili su kako se radilo o ženi čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak.

- Također je na mjesto događaja izašao mrtvozornik koji je proglasio smrt, ali se nije mogao izjasniti o uzroku smrti. O navedenom je izviještena zamjenica Županijske državne odvjetnice u Varaždinu koja je naložila obdukciju te će se tijelo po dovršenom postupanju prevesti na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin - napisali su iz policije.