Maruša Stamać iz udruge Glas poduzetnika za Dnevnik N1 je rekla da se situacija minimalno popravila jer brojni ugostitelji nisu ni otvorili terase jer im se ne isplati, a oni koji jesu, s ovakvim ograničenim poslovanjem uspijevaju nadoknaditi tek dio uloženog.

Komentirajući pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima Maruša Stamać je rekla:

“Ugostitelji su najzloženiji, tu se okuplja najviše ljudi pa je očekivano da će na takvim mjestima doći do kršenja mjera. Naše informacije su da samo mali dio ugostitelja krši mjere dok se veći dio pridržava mjera. Apeliram na sve ugostitelje i poduzetnike da se pridržavaju mjera jer je svima u interesu da što prije prođe situacija i da dočekamo sezonu sa što bojim brojkama. Svima nam treba do toga biti stalo.”

Istaknula je da manjina, koja krši mjere, negativno utječe na sve one koji ih se pridržavaju:

“Upravo to kršenje kod dijela ugostitelja treba zabrinjavati ostale ugostitelje jer se na njih najviše održava. Ispada da su ugostitelji žarišta zaraze, a to nije tako. Oni koji ih krše, prvo bi trebali misliti na epidemiološku situaciju, a onda na kolege. Mnogi nisu ni otvorili jer im se ne isplati zbog mjera, mnogi terase ni nemaju, a ovakve situacije vraćaju korak unazad.”

Prokomentirala je i slučaj konobara koji je radio pod mjerom izolacije: “To se ne bi smjelo događati. Svi moramo biti odgovorni, ugostitelji, zaposlenici, odgovornost mora biti na prvom mjestu. Da netko pozitivan na koronavirus radi, to se ne smije događati.”

Govoreći o najavi Vlade da će financijska pomoć biti uskraćena onima koji krše epidemiološke mjere, rekla je da otpočeka ističu da su inspekcije potrebne.

“Otpočetka govorimo da inspekcija treba raditi svoj posao. Radije to nego da se sve stavlja u isti koš ili da se dogodi još jedan lockdown. Svatko tko krši mjere treba biti sankcioniran i ovo je jedan od niza sankcija. Inspekcija je dosad kažanjavala poduzetnike i ugostitelje i u nejasnim situacijama pa apeliram da dobro prouče o čemu je riječ prije nego krenu kažnjavati poduzetnike koji su i ovako u teškoj situaciji”, rekla je Stamać.

Dodaje i da građani dosta krše mjere, a ugostiteljima je teško boriti se s tim: “Građani često sami krše mjere unatoč upozorenjima. I građani moraju biti svjesni da, ako se brojke povećaju, da će doći do dijela zatvaranja, ili da će taj ugostitelj morati platiti veliku kaznu. Ionako su na koljenima i nije nikome u interesu novi lockdown.”

Otkrila je da su financijski pomaci s ovim otvaranjem minimalni. “Više od 50% ugostitelja nisu ni otvorili terase jer im se ne isplati. Pomaci nisu značajni, no bar je mala financijska injekcija da se lakše preživi”, rekla je.

Istaknula je da u drugim zemljama, koje uvode lockdown, i obeštećenja izgledaju drugačije.

“Vidimo da nije dobra situacija u zemljama u okruženju, no te zemlje koje se zatvaraju, itekako paze na poduzetnike, daju obeštećenja kakva trebaju biti pa je njima lakše preživjeti krizu. U Hrvatskoj je u doba krize posebno teško biti poduzetnik, stalno se govori o obeštećenjima, a ako dođe do novog zatvaranja, to nije dovoljno za spas mnogih djelatnosti koje već godinu dana jedva sklapaju kraj s krajem”, napomenula je Maruša Stamać.