Kristina Ikić Baniček, gradonačelnika Siska, nezadovoljna je načinom na koji država i Civilna zaštita rješavaju probleme na potresima pogođenim područjima. Kazala je kako je oko 1100 ljudi već odjavilo prebivališta s područja Banovine.

- To je brojka koju nam je policija dala. To su ljudi koji su izjavili da mijenjaju prebivalište, odnosno boravište, uslijed potresa. Ne vjerujem da se ti ljudi planiraju vratiti. Velik je to udarac za Petrinju, Glinu i Baniju. Bio bi velik udarac i za Sisak da nismo promptno reagirali i u 24 sata gotovo sve riješili. Grad Sisak je tri sata imao očišćene ceste, šest sati nakon je imao očišćene nogostupe. Smještaj smo osigurali svima, da to nismo napravili, puno Siščana bi napustilo domove.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s Ikić Baniček

Gradonačelnica Siska smatra da su 'sastančenja' bespotrebna.

- Smeta me to, zadnja dva stožera trajala su pet i četiri sata. Tema su bili kontejneri i prehrana. Vi niste član stožera pa morate pričekati točku 'razno'. Izgleda da se održavaju sastanak radi. Mi na dnevnoj bazi imamo konkretne ljude i sudbine. Znam sve i jednu obitelj, sve situacije, vlasničke strukture, sve zahtjeve za kontejnere ponaosob - priča Ikić Baniček pa dodaje:

- Uputili smo poziv svim građanima da dođu da gradsku blagajnu, da podignu jednokratnu pomoć dvije tisuće kuna. Ne onaj novac od države, nego račun koji je Grad Sisak otvorio za potres. Ako nemate osposobljen dimnjak, a morate se grijati na struju, računi će biti enormni. Nismo dobili odgovor tko će to subvencionirati.

'Širi se birokracija'

- Objekata je 3700 pregledano, 440 je crveno, 700 je narančasto (tanke nijanse da budu crvene). Ovisi je li bio statičar malo hrabriji i iskusniji pa je dao narančasto, ili ako je bio mlađi pa je odmah podigao ručnu i dao vam crveno. Ako država očekuje da Sisak financira sve sam, onda nam treba dati neke alate.

- Što je s obiteljskim stanovima, mi nismo Glina, mi nismo Petrinja, imamo jako puno stambenih zgrada. Hoće li se i na nas prirediti formula kao i za Zagreb.

- Svi koji su zatražili pomoć su smještene i svima je pomoć pružena. Svi koji su se smjestili kod prijatelja i rodbine, smjestili su se. Mi za 60 dana ne možemo očekivati da će ljudi biti u metalnim kutijama (kontejnerima op. a.) s dva prozora, vojničkim krevetima. Ako imaju sreće pa imaju i sanitarni čvor, on nije u sklopu kontejnera, nego je odvojen pa se ljudi moraju smrzavati kad izlaze van.

Gradonačelnica Siska nije dobila odgovor države.

- Ne zna se kad će i tko započeti obnovu. Fond za stambeno zbrinjavanje će se baviti jednom obnovom, drugi fond će se baviti Zagrebom, širi se birokracija. Gradska vijećnica se obnavlja, život ide dalje, ljudi i dalje imaju potrebe, ne robujemo uredima, ali moramo raditi.

Odgođen početak nastave

Što će biti s bolnicom?

- Moje pitanje je zašto se skuplja humanitarna pomoć. To je opća bolnica, država to mora prepoznati kao prioritet i dovršiti novi paviljon, koji bi nam u ovoj situaciji itekako bio od koristi, ali županija to nije bila u stanju završiti na vrijeme. Imamo dom zdravlja, doktori me mole gradske stanove, opće prostore. To što je potres i kriza, vama ništa ne znači. Vi morate moći doći do svog liječnika.

U trenutku kad smo razgovarali s Ikić Baniček, početak drugog polugodišta bio je upitan. Nekoliko minuta kasnije stiglo je rješenje po kojem je početak odgođen do 29. siječnja.

- Ravnatelji su nas na sastanku jučer u 11 obavijestili da je dosta nastavnika zatražilo dopust od 10 dana i da nema tko raditi od ponedjeljka. Ne znam što će biti, ja sam to proslijedila ministarstvu.

Gradonačelnica je još jednom apelirala.

- Zovite vatrogasce, ne ulazite u 'crvene' objekte. Vi ćete im objasniti gdje su stvari ako vam trebaju, neka vam to profesionalci izvade.

Što ljudima treba?

- Hrane i higijenskih potrepština ima, ali ljudima treba posteljina i takve stvari. Stvari koje su potrebne za useljavanje.