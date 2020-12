Gradonačelnik Austina ljetuje u Meksiku, a svojim sugrađanima govori: 'Ostanite kod kuće '

Američki gradonačelnik koji je privatnim zrakoplovom otišao na odmor dok je pozivao građane da ostanu kod kuće najnoviji je političar koji je optužen za licemjerje u vrijeme covida-19, javlja BBC.

<p><strong>Steve Adler</strong>, gradonačelnik Austina, s obitelji je otišao u Meksiko dok je ljudima govorio da ostanu kod kuće zbog velikog porasta novozaraženih.</p><p>Snimio je video u odmaralištu u kojemu poručuje stanovnicima da se vrate kući riječima: "Ovo nije vrijeme za opuštanje".</p><p>Međutim Adler, demokrat, opovrgava da krši vlastita pravila.</p><p>On je rekao za dnevni list Austin American-Statesman, koji je otkrio da je otišao na put, rekao: "Za to razdoblje nije bilo preporuka da se ne putuje".</p><p>Zatim je dalje objasnio: "Netko bi me mogao vidjeti i reći, 'Putovao je'. Ali ne bi mogli reći da sam putovao u vrijeme kad sam drugima rekao da ne putuju", kazao je.</p><h2>Poručio građanima: 'Ovo nije vrijeme za opuštanje'</h2><p>List je također naveo da je Adler prošli mjesec za svoju kćer priredio proslavu vjenčanja na otvorenom sa 20 gostiju u jednom luksuznom hotelu u gradu.</p><p>Gradonačelnik je novinama priznao da se maske podijeljene gostima "vjerojatno nisu" nosile cijelo vrijeme.</p><p>Sljedeći dan gradonačelnik i sedam osoba koje su prisustvovale vjenčanju privatnim su zrakoplovom odletjeli u odmaralište na obali gdje su proveli tjedan dana. </p><p>Jedne noći za vrijeme tog puta Adler se obratio stanovnicima Austina u videosnimci putem Facebooka, no nije dao naslutiti da se nalazi izvan grada, navodi političar iz Austina.</p><p>"Moramo ostati u svojim kućama, ako možemo", rekao je tom prigodom Adler. "Ovo nije vrijeme za opuštanje. Moramo biti pažljivi. Možda ćemo uvesti zatvaranja ne budemo li pažljivi", izjavio je austinski gradonačelnik. </p><p> </p>