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OD SRPNJA U ISTRAŽNOM ZATVORU

Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin podnio ostavku

Piše HINA,
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Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin podnio ostavku
Rijeka: Uhićeni gradonačelnik Buja doveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova te je od tada u istražnom zatvoru, koji mu je u kolovozu produljen za još dva mjeseca

Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin podnio je ostavku na tu funkciju nakon što se od srpnja nalazi u istražnom zatvoru zbog zbog sumnje na korupciju, pa taj grad očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnka, potvrdila je u četvrtak predsjednica Gradskog vijeća Buja Bojana Puzigaća). 

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"Ostavka za naš grad znači završetak jednog političkog razdoblja. Poštujem njegovu odluku i vjerujem da ona otvara prostor da naš grad izađe iz neizvjesnosti koja nas opterećuje posljednjih mjeseci", napisala je Puzigaća na društvenoj mreži. 

Dodala je kako ostavka za Buje znači prijevremene izbore za gradonačelnika i priliku da građani odluče kome žele povjeriti vođenje grada. "Do tada moramo osigurati uredno funkcioniranje gradske uprave i službi", poručila je Puzigaća. 

U Bujama je na vlasti koalicija IDS-a i SDP-a. Vižintin je odstupio iz Predsjedništva IDS-a, ali je ostao član stranke. Ostavku u Predsjedništvu stranka je prihvatila, uz poruku da podržava postupanje nadležnih institucija, ali i da poštuje načelo presumpcije nevinosti.

Vižintin je uhićen u srpnju u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova te je od tada u istražnom zatvoru, koji mu je u kolovozu produljen za još dva mjeseca. Nakon njegova uhićenja za privremenog zamjenika imenovan je nezavisni gradski vijećnik Danilo Pištan koji u obavlja zakonom propisane poslove vezane uz funkcioniranje gradske uprave. 

U službenoj izjavi o ostavci Vižintin je naveo kako podnosi neopozivu ostavku kao odgovorna osoba jer se njegovim ostankom na mjestu gradonačelnika stvaraju  pretpostavke za nastavak šteta i poremećaji u funkcioniranju Grada Buja.

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