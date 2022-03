Gradonačelnik Lavova: Sutra bi meta Rusije mogla biti Hrvatska

Uzbune za zračni napad u nedjelju su stigle i do zapada Ukrajine i grada Lavova, u blizini kojega su Rusi raketirali vojnu bazu u Javorivu i ubili najmanje 35 ljudi, a ranili njih 134.

Tisuće ljudi prolaze zapadnim dijelom Ukrajine u pokušaju da pobjegnu iz ratom pogođene zemlje ili da pričekaju da se smiri stanje na istoku i vrate se svojim domovima.

Koje su glavne ruske mete u Lavovu, upitala je novinarka RTL-a gradonačelnika Andrija Sadovija (53).

- Ne mogu pretpostaviti što će pasti na pamet okupatorima. To nitko ne zna. Sutra im meta može biti i Hrvatska - rekao je.

Rusija je tvrdila da je "ubila 180 stranih plaćenika" u tom zračnom napadu, no Ukrajinci kažu kako nitko od stranih državljana u toj vojnoj bazi nije stradao.

- Lavov je danas veliko središte ratnih izbjeglica, više od 200.000 ljudi dolazi ovamo. Moja odgovornost i dužnost je dati im maksimum. To je moj posao. Napad me šokirao. Trebamo zatvoreno nebo, vojnu opremu. Trebamo odluku danas. Pancirke nam trebaju danas, a ne sutra. Sutra će raketa završiti u Europskoj uniji - kazao je gradonačelnik Lavova.

Jedna je raketa doista završila u Zagrebu, no još se sa sigurnošću ne može reći je li bila ruska ili ukrajinska. Sreća u nesreći je što nije bilo žrtava, a iz Ministarstva obrane tvrde da je u dronu Tupoljev TU-141 Striž bila aviobomba od 120 kilograma u kojoj se nalazilo 40 kilograma eksploziva. On se, kažu, aktivirao u zemlji i zato nije došlo do veće štete.