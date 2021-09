Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić na svom je Facebook profilu objavio video u kojem je otkrio malverzacije sa zemljištem vrijedno 44 tisuće kuna koje je Grad Oroslavje, na čelu s HDZ-om, kupio za 612 tisuća kuna.

Sudsko vještačenje za isto zemljište tražilo se dva puta, a oba puta je ocijenjeno drugačije - jednom kao poljoprivredno, a drugi put kao građevinsko zemljište.

- Danas bi vam rekel par riječi o reciklažnom dvorištu grada Oroslavja. Naime, grad je prije tri godine kupil zemlju za izgradnju reciklažnog dvorišta. Projekt je počeo tako da je Grad potpisao ugovor 18. 5. 2018. godine. Nakon toga, 23. 5. 2018. Grad Oroslavje je zatražio od sudskog vještaka procjenu u vrijednosti od dvije čestice. Vještak donosi procjenu zemljišta od deset kuna po kvadratu.

Drugim riječima, zemljište je procijenjeno na vrijednost poljoprivredne čestice. Tri dana kasnije, 26.5. Grad Oroslavje ponovno traži procjenu, ali ovaj put od drugog vještaka koji procijenjuje zemlju kao da je ona građevinska čestica. Iako nema ceste, struje, vode i nalazimo se usred ničega.

'Umjesto za 44 tisuće kuna, Oroslavje je kupilo zemljište za 612 tisuća'

Procjena je taj put 139 kuna po kvadratu. Baš se slučajno poklopilo s kupoprodajnim ugovorom od desetak dana ranije. Zemljište o kojem pričamo je sve iza mene. Pogledajte i uvjerite se sami.

Vrijedi li ovo 139 po kvadratu ili je Grad Oroslavje nekom pogodovao? Kaj vi mislite? Umjesto 44 tisuće kuna Grad kupi zemlju za 612 tisuća kuna. Htel bi sve vas koji ovo gledate pitati - želite li da se ovakve stvari znaju javno ili bi trebalo prešutjeti.

'Mislim da se o ovim stvarima šutjelo, a ispod stola redovno delalo'

Mislite li da treba šutjeti o tome kam su naši novci išli ili kam danas ideju. Meni se čini da se dosad o ovakvim stvarima stalno šutjelo, a ispod stola se redovno sve delalo. Čini mi se još jedna stvar, kad se ovakve stvari spomenu u kafiću, onda je to ok, a kad ja javno to velim, onda je to tabu tema, šok i nevjerica.

Recite mi - hoćete li da i ja šutim? I još jednu stvar, mjesečni izvještaj za protekli mjesec bude kasnil jer ga planiram uklopiti u video u svojih prvih 100 dana na čelu Grada - rekao je Šimunić u videu.

Nazvali smo Šimunića...

Šimunić je za 24sata dodatno obrazlažio kako je išla cijela transakcija i njene nelogičnosti.

Zemljište je kupila Gordana Jakopec. Prije službene procjene je prvo kupljeno 2000 kvadrata zemljišta ukupne površine 4409 kvadrata. Po cijeni od 139 kuna. U prostornom planu je tada namjena bila poljoprivredna.

U jesen 2018. godine, zemljište izmjenom postaje građevinsko, pa 2019. godine grad kupuje još 2409 kvadrata, objašnio nam je gradonačelnik Oroslavja.