Gradonačelnik Pule: 'Imali smo zadnje pregovore sa sindikatom oko vrtića, čekamo odgovore'

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)

Zoričić je još jednom ponovio i potvrdio posljednji prijedlog koji obuhvaća povećanje plaća od 1. rujna do 15 posto, uz daljnja povećanja od 1. siječnja 2025. do 6 posto, od 1. rujna 2025., također, do 6 posto te od 1. ožujka 2026. preostali iznos