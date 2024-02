Gradonačelnik Zadra: Smjena direktora nema veze s Prijović! Ne miješam se tko i gdje pjeva

Gradonačelnik Zadra, Branko Dukić odlučio je smijeniti direktora ŠC Višnjik Denisa Karlovića zbog organizacije koncerta srpske pjevačice Aleksandre Prijović, piše Zadarski.hr. Koncert je rezerviran za 7. lipnja 2024. u 20 sati. 'Puno mi je srce što na listu ove posebne turneje mogu dodati i vaš grad', poručila je Prijović krajem veljače putem Extra FM-a.

Kako navode, Dukić je odlučio sazvati skupštinu ŠC Višnjik za idući tjedan s jedinom točkom dnevnog reda, a to je smjena direktora Karlovića. Smjenu Karlovića treba potvrditi skupština društva, a jedini član skupštine je gradonačelnik Dukić.

Sve je potvrdio Ante Ćurković, pročelnik Ureda gradonačelnika. On je za Zadarski.hr, proslijedio izjavu gradonačelnika.

- Skupština trgovačkog društva ŠC Višnjik d.o.o. koju predstavlja gradonačelnik Grada Zadra pripremit će odluku o razrješenju direktora tog Društva Denisa Karlovića. Skupština će se sazvati idući tjedan - naveo je.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Već neko vrijeme postoji narušeno povjerenje između Uprave i Skupštine ŠC Višnjik d.o.o., odnosno direktora i mene kao gradonačelnika, što je rezultiralo ovakvom odlukom. Prvenstveno se to odnosi na nedosljednost u komunikaciji i različitim shvaćanjem prioriteta u djelatnosti samog Društva. To nepovjerenje produbljeno je i u prigodi razgovora o organizaciji koncerata više izvođača za koje je direktor tražio moju suglasnost, iako to nije uobičajeno za slična događanja za koja direktor oduvijek potpuno samostalno donosi odluke. Konačno, manipuliranje netočnim informacijama prema javnosti nanijelo je reputacijsku štetu tom trgovačkom društvu i Gradu Zadru i potvrdilo nemogućnost daljnje suradnje u uvjetima međusobnog nepovjerenja. Sva prošla i buduća ulaganja u taj sportski kompleks čine dugogodišnji program razvoja sporta Grada Zadra koji se provodi sustavno u više mandata bivših gradonačelnika. Kroz taj program sustavno se ulažu značajna proračunska sredstva u nove sportske sadržaje i tako će biti u budućnosti te zahvaljujem na doprinosu direktoru Karloviću koji je sudjelovao u provedbi više takvih projekata - objasnio je gradonačelnik Dukić.

Dodao je kako će Karloviću biti ponuđeno odgovarajuće radno mjesto u ŠC Višnjik sukladno sistematizaciji radnih mjesta i njegovoj stručnoj spremi.

- Jučer smo imali sastanak na kojem smo o svemu razgovarali i to je sve što vam u ovom trenutku mogu reći - rekao je direktor Karlović.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Prema podacima agencije Eventim, za koncert Prijović u Zadru već je prodano preko 90 posto ulaznica.

Gradonačelnik Branko Dukić nakon svega je poslao novo priopćenje. Prenosimo ga u cijelosti.

'Obzirom na niz reakcija koje povezuju smjenu direktora Višnjika Denisa Karlovića s održavanjem koncerta Aleksandre Prijović u dvorani Krešimira Ćosića, demantiram povezivanje razloga smjene direktora Karlovića s tim koncertom. Jasno sam i demantirao vijest o zabrani koncerta i isto tako jasno iznio svoje mišljenje kako Zadar tim koncertom neće biti ništa bogatiji, niti bez njega siromašniji. Međutim nikada, pa ni sada, nije mi bila namjera upletati se u to tko će gdje pjevati, a razlozi za smjenu leže u gubljenju povjerenja koje sam već obrazložio ranije', poručio je.