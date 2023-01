Gradski zastupnici o štrajku: 'Gradonačelnik prebacuje lopticu na radnike Čistoće'

Radnici Čistoće u Zagrebu nakon tri dana u štrajku poručili su da će danas pokupiti otpad u vrtićima, školama i bolnicama, a stanovnicima Zagreba se ispričavaju zbog nastale situacije. Nezadovoljni su jer njihova Uprava nije pristala na svih 11 zahtjeva, već je pristala na pet.

Koordinatorica Zagreb je NAŠ Iva Ivšić, gradski zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Lovro Marković iz Mosta i Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a gostovali su u emisiji U mreži prvog gdje su se osvrnuli na aktualni problem s otpadom i Čistoćom.

Iva Ivšić je rekla kako radnici treće smjene Čistoće sinoć nisu izašli na teren kao ni jutros, ali da će skupiti otpad ispred bolnica, škola i vrtića.

- Dogovor je jučer postignut i radnici su ga aklamirali nakon što je iskomuniciran. Ispada da nisu ispoštovali dogovor - dodala je.

Lovro Marković je naglasio kako je očito da se štrajk nastavlja, ne u punom formatu kako je to bilo do sada. Jedan dio posla će se obaviti.

- To je s jedne strane dobro. Moramo reći kako se nešto pomiče, ali ne postoji previše vremena za pregovore. Usluga komunalnog prikupljanja otpada mora se što prije nastaviti. Zbog otežanih uvjeta rada, izuzetno malih plaća, da se njihovi radni uvjeti moraju poboljšati. Građane ne zanima tko je tu kriv, nego kad će se prikupljanje komunalnog otpada nastaviti. Gradonačelnik na smiješan način prebacuje lopticu na radnike Čistoće i želi reći kako su krivci za cijelu situaciju. Šalje im izuzetno upitnu i provokativnu poruku putem medija i otežava nastavak pregovora. Moramo biti svjesni pozicije u kojoj se ti ljudi nalaze i tržišta rada. To je odgovornost Tomaševića, Novakovića da u skladu s onim što im je dano, da djeluju i riješe situaciju što prije - rekao je.

Maksimilijan Šimrak je rekao kako se od 1. listopada moglo vidjeti kako model odvoženja otpada u Zagrebu ne funkcionira.

- Grad je prepun punih kanti i kontejnera. Gradonačelnik s jedne strane govori kako stvari funkcioniraju, a fotografije na društvenim mrežama i medijima pokazuju da je situacija drugačija. Vidljivo je da se gradonačelnik i njegove kolege nisu baš najbolje snašli. U listopadu kad je odluka implementirana, do tada nije napravljen nikakav značajan pomak što se tiče infrastrukture i rezultat je takav da je Zagreb pun smeća. Kada tome dodate radnike kojima su male plaće, loši uvjeti rada, nedostaje vozača i kamiona u kontekstu globalne krize i inflacije, otkazi su doveli do nesigurnosti među radnicima Čistoće koji su na udaru nezadovoljnih građana za nešto što nisu krivi. To je politička odgovornost gradonačelnika i gradske vlasti. Rezultat je kulminacija i stanje koje imamo. Otpočetka smo pozvali na socijalni dijalog i smirivanje strasti. - rekao je.

Najčitaniji članci