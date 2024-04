Grbin pohvalio Most: 'Duboko sam uvjeren da za Hrvatsku možemo napraviti dobro'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je u zagrebačkom Kulturno informativnom centru (KIC) dao izjavu za medije na temu formiranja saborske većine.

- Duboko sam uvjeren da možemo napraviti dobro za Hrvatsku - rekao je za N1 precizirajući da treba zaustaviti Ivana Turudića, izmijeniti izborni zakon i Lex AP. Osvrnuo se i na ostale teme...

- Zašto ne bi stavili na stol i univerzalni dječji doplatak, o čemu je govorio Most? Ne želim govoriti o onome što nas razlikuje, inače se nikada nećemo dogovoriti, ni u obitelji, niti na političkoj sceni - dodao je Grbin. Istaknuo je Most, kako kaže, jer je ta stranka pristala na inicijativu za antikorupcijskom platformom u Saboru, a kada i druge to učine onda će se razgovarati i o njihovim prijedlozima.

U četvrtak se osvrnuo na Andreja Plenkovića.

- Plenkovićevo ponašanje, nervoza, panika, govori o njemu. I građani to vide. Moj osjećaj je da stvari ne idu kako si je zacrtao. Ni u Hrvatskoj ni s planovima za napredak u EU. Frajer si je osigurao zlatni padobran ako u Hrvatskoj ne uspije. Reći će pa-pa Hrvatskoj i otići u Bruxelles. Sad pokazuje koje su mu stvarne namjere - izjavio je.