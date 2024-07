Grbin o ekskluzivi 24sata: Plaće za dužnosnike trebaju rasti, ali pričekajmo prvo odluku Vlade...

24sata su ekskluzivno objavila da je plan Vlade podići osnovice plaća za 83 posto, što bi nakon 10 godina donijelo značajne povišice predsjedniku Hrvatske, premijeru, ministrima, zastupnicima, državnim tajnicima, ali i nizu drugih dužnosnika.

Premijer Plenković bi tako dobio povišicu od 2006 eura i imao bi plaću od 5.269 eura, Zoran Milanović bi dobio povišicu od 2.128 eura i završio s plaćom od 5.716 eura, ministri poput Damira Habijana koji će i predložiti povišice bi dobio povišicu od 1.566 eura i njegova plaća bi bila nešto ispod 4.000 eura. Saborski zastupnici bi također dobili povećanje, a ono ovisi od toga imaju li dodatne funkcije koje nose više plaće. Primjerice, predsjednik Sabora Gordan Jandroković bi imao plaću nešto manje od 5.000 eura nakon povišice od 1.883 eura, dok bi primjerice predsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je samo zastupnik, imao po novom plaću preko 3.800 eura nakon povišice nešto niže od 1.400 eura.

Upravo Grbin nam se i prvi javio za komentar novog povećanja plaća.

- Plaće državnih dužnosnika je apsolutno potrebno povećati. One nisu rasle od 2014. godine, a prije toga ih je SDP-ova Vlada Zorana Milanovića tri puta smanjila. I njegova prethodnica Jadranka Kosor ih je također snizila. Za komentar samog iznosa i postotka povećanja ću ipak pričekati službenu odluku Vlade - rekao nam je Grbin koji ostavlja mogućnost da ono možda i bude drugačije.

Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček pak kaže da plaće trebaju rasti ministrima, ali ne i saborskim zastupnicima među kojima je i on sam.

- Osobno smatram da su plaće ministra i premijera bile preniske s obzirom na odgovornost posla kojeg obavljaju. O visini povišice se uvijek može raspravljati. To prepuštam vladajućima. Ali stava sam da plaće saborskim zastupnicima ne trebaju rasti, jer odgovornost jednog zastupnika u odnosu na recimo ministra je neusporediva - kaže predsjednik Suverenista.

Odluka bi trebala biti donesena ovaj tjedan. Iz Vlade nam je potvrđeno da je rast osnovice od 83 posto najrealnija opcija. To donosi povećanje neto plaće od 60-ak posto dužnosnicima, ali taj postotak varira zbog staža i broja djece, te koeficijenata koji su različiti za različite dužnosti.

- Dizanje osnovice za 83 posto je najrealniji scenarij, ali konačna odluka će biti donesena na užem kabinetu u srijedu. Ima još nekoliko modela, ali ovaj je ocijenjen kao branjiv i pravedan jer plaće rastu točno koliko su rasle i državnim službenicima. Mi smo dizanjem plaća službenicima sačuvali kvalitetan kadar i ono je bilo nužno, ali je to dovelo do nepravednosti i nelogičnosti. Ministri i državni tajnici imaju niže plaće od onih kojima su nadređeni. Oni su mahom po plaćama u svom resoru između 20. i 30. mjesta po plaći. I među čelnicima zemalja Europske unije, naš predsjednik Vlade ima najnižu plaću. Veću plaću od premijera redom imaju i direktori državnih tvrtki, a to je također apsurd. Potreban nam je i kvalitetan kadar jer svi radije idu u državne tvrtke ili privatni sektor gdje su bolje plaće - objavili smo obrazloženje visokopozicioniranog sugovornika iz Vlade.