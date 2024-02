Grbin o napadu u Zadru: 'Ovo je bio napad na našeg kolegu Radetu zbog njegovih stavova'

Kukavica uvijek napadaju s leđa i ispod maske. Ne bih mogao znati tko je to bio, čovjek se maskirao od glave do pete da ga se slučajno ne prepozna, kazao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin nakon napada u Zadru.

Naime, u petak dok su članovi SDp-a-a hodali prema skupu 'Dostojanstvo' s leđa im je prišao nepoznati muškarac odjeven u crno s crnom maskom na licu te je crnom nepoznatom tekućinom polio zadarskog predsjednika SDP-a- Daniela Radetu i Peđu Grbina.

Muškarac je nakon napada pobjegao.

Foto: SDP

- Ono što je sigurno to je bio napad na našeg kolegu Radetu koji je već do sada bio izložen i fizičkom i verbalnom i svakom drugom obliku nasilja zbog svojih stavova i zalaganja za uklanjanje fašističkih i ustaških simbola iz Zadra. On je bio meta, pa i mi uz njega. Ovo je napad i na SDP i na slobodu govora u Hrvatskoj, mi se pred takvima saginjati nećemo - dodao je Grbin.

Napad je prokomentirao i Radeta, kojeg su u siječnju verbalno i fizički napala dvojica muškaraca.

- Netom prije početka skupa "Dostojanstvo", čovjek bez dostojanstva i skrivenog lica, zalio me kantom kemikalija. Nastavio sam dalje na skup koji sam i organizirao bez milimetra uzmaka. Neće me ovakvi spriječit da slobodno i javno govorim. Lice i robu ću oprati, ali ti obraz nećeš. Ipak, ne zamjeram ti ništa. Znam da si samo jadan i izmanipuliran - komentirao je Radeta na svom Facebooku profilu najnoviji napad.

- Zamjeram pak svima onima koji i dalje šute i ne čine ništa. Gradonačelniče, i ostale institucije, postavljam vam pitanje; što mi se to još u mom gradu treba dogoditi da bi vi konačno reagirali? - dodao je gradski predsjednik SDP-a.

Napad je oštro osudila i stranka. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

'U petak je uoči SDP-ovog skupa “Borba za dostojanstvo” u šetnji Zadrom napadnut predsjednik gradskog SDP-a Daniel Radeta. Nepoznati počinitelj pod maskom zalio ga je crnom tekućinom te je potom pobjegao. Tom prilikom tekućina se izlila i na nekoliko članova SDP-a, uključujući predsjednika Peđu Grbin.



Ovo je još jedan u nizu napada na Radetu, koji je nedavno bio žrtva fizičkog napada zbog zahtjeva za uklanjanjem sramotnog murala ustaškog vojnika.



“Večeras je naš Daniel doživio napad u samom centru Zadra, od jedne obične kukavice koja je sakrila svoje lice, koja ga je zalila smrdljivom, crnom tekućinom, a potom pobjegla. I to je jedino što kukavice mogu i znaju, sakriti se iza maske i bacati nešto na druge jer nemaju hrabrosti da svoje stavove izgovore bez da se prikrivaju. Mi se kukavica ne bojimo. Danas moramo govoriti ne samo o tome kako ćemo dići plaće i mirovine, nego kako ćemo osigurati da ljudi u Hrvatskoj žive slobodno. Ljudi moraju imati slobodu da se kreću svojim gradom bez straha za sebe i svoju obitelj. Na ovim izborima koji su pred nama, više nije pitanje samo ljudskog standarda, nego je ovo postalo pitanje demokracije. Ovo su postali izbori za demokraciju. A našem kolegi hvala za sve ono što je izdržao u posljednje vrijeme, boreći se za pravdu i boreći se za svoj stav. Takvih ljudi u hrvatskoj politici možemo izbrojati na prste jedne ruke”, rekao je Peđa Grbin.



“Nije prvi put da me netko napada, ovo nažalost prolazim skoro svaki dan. I ne samo ja, nego brojne moje hrabre stranačke kolege koje se suprotstavljaju ovom crnilu koje je izašlo na ulice. Moramo svim snagama upregnuti da se suprotstavimo nasilju, prijetnjama i mržnji. Moramo ovakve pojave maknuti iz javnog prostora. Ne znam da se ovakve stvari u ovoj mjeri događaju igdje drugdje osim u Zadru. Imamo veliki problem kojeg moramo početi rješavati što prije. I zato se nadam da će ljudi izaći na izbore u što većem broju i da ćemo napokon promijeniti ovu nefunkcionalnu državu”, rekao je predsjednik SDP-a Zadar Daniel Radeta.'