Grbin otkrio kada će se ponovno sastati s DP-om: 'Nisam bio na stolu za predsjednika Sabora...'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin otkrio je da će se u ponedjeljak sastati s Domovinskim pokretom kako bi nastavili pregovore o sastavljanju većine nakon parlamentarnih izbora.

- Na stolu je ono o čemu govorim danima. Imamo niz stranaka koje su do 14. ožujka bile u opoziciji, koje su glasale protiv izbora Ivana Turudića, lex AP-a. Mi tim strankama nudimo da konstituiramo Hrvatski sabor, da uspostavimo parlamentarni nadzor nad Vladom Andreja Plenkovića da oni ne mogu raditi što žele i da počnemo s ispravljanjem njihovih grešaka. Prvo da stavimo van snage imenovanje Turudića, da maknemo članak 307a, famozni lex AP iz Kaznenog zakona, a onda da vidimo postoje li i druge mogućnosti koje možemo napraviti. Jedna koja se nametnula je rasprava o Izbornom zakonu - rekao je Grbin za RTL Danas.

Dodao je da neće licitirati, a kada budu imali 76 ruku, to će i otkriti. Objasnio je i što Domovinski pokret i SDP imaju zajedničko.

- Ono što mi imamo je sigurno brojne stvari koje nas razdvajaju i dijele, ali isto tako mislim da ako želiš s nekime postići dogovor oko onoga što je dobro za tvoju domovinu, ne trebaš krenuti s onime što te razdvaja, nego s onime što možeš napraviti, što možeš riješiti. To su u ovom trenutku stvari koje se tiču borbe protiv korupcije, a onda možemo razgovarati o nekim stvarima koje se tiču socijalnog standarda hrvatskih državljana. Ja sam danas spomenuo, primjerice, pitanje univerzalnog dječjeg doplatka. O njemu se govorilo, HDZ ga je najavljivao, sve oporbene stranke su ga prošle godine podržale. Zagovarali smo ga svi. Imamo jednu drugu stvar, svi zadnjih dvije godine govorimo da je način obračuna mirovina odnosno njihovog usklađenja s inflacijom, plaćom pogrešan. Mi smo predložili zakon. To je isto jedna od stvari oko kojih se možemo dogovoriti. Mi imamo zemlje koje su imale izbore prije šest mjeseci, kao što je Nizozemska, koje nisu u međuvremenu konstituirale vladu, ali to ne znači da te zemlje trebaju biti u paralizi i da ta vlada koja je tehnička ne treba imati... - kazao je.

Zagreb: Sjednica Glavnog odbora SDP-a u središnjici stranke na Iblerovom trgu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Istaknuo je Grbin i da nisu još došli do situacije gdje razmišljaju o tome da predsjednik Sabora bude netko tko nije iz SDP-a.

- Mi u SDP-u smatramo da kada govorimo o ovome, do jučer oporbenom bloku, da je SDP taj koji je sa svojim partnerima dobio uvjerljivo najviše - rekao je te dodao da "neće govoriti o imenima", a nakon što utvrde da postoji volja za konstituiranje Sabora na taj način, dogovorit će se pa obavijestiti javnost.

Kazao je da ne dolazi u obzir netko drugi za predsjednika Sabora.

- To je jedino logično. A sve stvari oko kojih treba razgovarati, o njima ćemo govoriti. Ono što vam sigurno mogu sada reći da ja kao prijedlog za predsjednika Sabora nisam na stolu, niti je to prijedlog koji bi od nas išao - otkrio je Grbin.

Objasnio je da je potez s predsjednikom Zoranom Milanovićem bio dobar potez.

- Mislim da je Zoran Milanović pokazao veliku odgovornost i napravio je nešto što je dobro. Prvo, izbore je stavio u srijedu, što mislim da bi trebao postati hrvatski standard jer što će nam izbori, ako na njih ljudi ne izlaze. I drugo što je pokazao odgovornost za politički trenutak u kojem se Hrvatska nalazi i uključio se. Odluke Ustavnog suda su bile takve kakve su bile. Sada analizirati šta bi bilo kad bi... - rekao je.

Zagreb: Predsjednik SDP-a Peđa Grbin | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nije oduševljen činjenicom da su dobili pet mandata više nego 2020. godine.

- Borili smo se za više, ali činjenica je da imamo pet mandata više nego što smo imali prije i činjenica je da u ovom trenutku razgovaramo oko toga da konstituiramo Sabor i da počnemo s detroniziranjem HDZ-a s vlasti u Hrvatskoj i da počnemo s istinskom borbom protiv korupcije, što je Hrvatskoj prijeko potrebno. Mi imamo s jedne strane, na čelu Glavnog državnog odvjetništva, želju da dođe osoba koja je poznata po druženju s kriminalcima, a s druge strane imamo predsjednika Vlade koji jučer napada oporbu i medije jer govore o HDZ-ovom lopovluku. I još na snazi imamo 'lex AP' koji nas sve zajedno dovodi u situaciju da možemo završiti ako o nečemu takvom pričamo. To su stvari koje u demokratskom društvu ne bi smjele funkcionirati i zato je to za nas nulta točka s kojom želimo krenuti - rekao je Grbin za RTL Danas.

Nije htio otkriti planira li dati ostavku.

- Mi imamo naše unutarstranačke izbore za nekoliko mjeseci kada prođu europski izbori i do tada će sve biti poznato. I prvo ću reći svojim kolegama, a nakon toga vama - zaključio je predsjednik SDP-a.