Danas je točno šest mjeseci od razornog petrinjskog potresa i nešto više od godinu i tri mjeseca od zagrebačkog, podsjetio je u Saboru šef SDP-a Peđa Grbin istaknuvši kako obnova debelo kasni.

Zato su u saborsku proceduru, dodao je, uputili još jednu u nizu interpelaciju o radu Vlade.

- Obnova ne ide dobro i ne događa se. Tragično je da se priča oko obnove i brzine kojom se vodi svela na sukob između ministra Horvata i medija oko toga jesu li srušene tri ili dvije kuće. Nakon godinu i tri mjeseca od zagrebačkog potresa - istaknuo je Grbin.

'Ova interpelacija je svojevrsna metaforički noga u guzicu'

Ovom interpelacijom, dodao je, žele natjerati Vladu da počne raditi. Od Vlade očekuje da u najkraćem roku odgovori na nju i da ju predsjednik Sabora uvrsti u dnevni red. No, ako će Vlada koristiti svoje zakonsko pravo odgovora u roku 30 dana, onda će rasprava o tome ići tek na jesen.

- Prve učinke ove interpelacije smo vidjeli i prije nego je predana jer se Plenković odlučio, ne samo na nju referirati, nego i otići u Petrinju. Upravo to je naš cilj - natjerati Vladu da radi svoj posao. Ova Vlada je pokazala da radi samo onda kad se o njenom neradu počne javno pričati. Sama rasprava je ovdje ipak u drugom planu i ovu interpelaciju možemo smatrati svojevrsnom metaforičkom nogom u guzicu kojom želimo pokrenuti Vladu s mrtve točke - naglasio je.

Od Vlade traže da izmjeni Zakon o obnovi i da u tu raspravu uključi lokalne predstavnike s terena, da znatno transparentnije obavještava javnost što se poduzima vezano za obnovu, da smanji dokumentaciju te da jače kadrovski ekipira Ministarstvo graditeljstva.

- Iz istupa ravnatelja Fonda, Damira Vanđelića, vidimo da upravo Ministarstvo predstavlja usko grlo i zaustavlja donošenje rješenja vezanih za obnovu - rekao je.

Ako Vlada do rasprave u Saboru o ovoj interpelaciji napravi sve to što od nje traže, dodao je, onda rasprava neće biti ni potrebna.

- Mi ćemo tada sa zadovoljstvom povući ovaj prijedlog. Ako Vlada bude radila svoj posao. Ako ne bude, onda ćemo tada provesti raspravu i očekujemo da će nam se pridružiti i drugi zastupnici, posebno iz šeste izborne jedinice - rekao je.

'Stanovnici zbog neimaštine nisu mogli legalizirati objekte, a Vlada ništa ne čini da im pomogne pa da i oni imaju pravo na obnovu'

SDP-ova zastupnica Ivana Posavec Krivec navela je problem s obnovom nezakonitih objekata.

- Gotovo 90 posto gospodarskih objekata i 80 posto stambenih koji su stradali u tom veliku potresu nije legalizirano. To je ključni problem, koji muči stanovništvo Banije i onemogućava im apliciranje na sredstva i na uplit države u njihovu obnovu - rekla je podsjetivši kako na taj problem ukazuju još od siječnja kad su tražili da se produži rok za predaju za obnovu nezakonito izgrađenih objekata do kraja lipnja.

- No, Vlada za to nije imala sluha - rekla je i dodala kako im je Vlada tada odgovorila da će taj problem riješiti nakon detaljne analize.

- Nažalost, Vlada od tada pa do današnjeg dana nije učinila ništa. Ni analizu, a kamoli da je ponudila neko drugo rješenje kojim bi se pomoglo stanovništvu - rekla je dodavši kako je najčešći razlog što ljudi nisu legalizirali svoje objekte neimaština, a Vlada nema razumijevanja da im pomogne.

- Sutra bi bio taj rok koji bi bio spasonosan za to stanovništvo da je Vlada prihvatila naš prijedlog. Ali želimo vjerovati da će biti razumijevanja i da će Vlada, ne odlaziti samo na teren, već i da će učiniti nešto konkretno za te ljude - dodala je naglasivši kako treba iskoristiti ljeto za obnovu kako pogođeno stanovništvo ne bi dočekalo opet zimu i niske temperature izvan svojih domova.

Zastupnik Davorko Vidović naglasio je kako je 29. prosinca prošle godine dogodila najveća katastrofa u povijesti Hrvatske. I to baš na području koje je ionako demografski bilo pogođeno. Podsjetio je kako Vlada odmah dva tjedna nakon potresa krenula i u formiranje radne skupine koja će napraviti program revitalizacije, a u koju su osim predstavnika Vlade i lokalnih jedinica uključili i sve zastupnike iz šeste izborne jedinice - uključujući, dakle, i oporbene. Vidović je postao član te skupine. Vlada je time pokazala, istaknuo je, da razumije da obnova zgrada i infrastrukture nije sama po sebi dovoljna ako nema i revitalizacijskih mjera. Ali...

- I što se onda događa? Za mjesec dana ekspertni tim izrađuje program, koji sadrži vrlo precizno definirana načela, organizaciju, viziju, ciljeve, više od 120 mjera. To je jedan od najkvalitetnijih dokumenata koji se u Hrvatskoj pojavio. Radna skupina se sastaje dva puta, pri tome se predstavnici Vlade ne oglašavaju. Čak se ni ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak ni ne pojavljuje. I 29. lipnja se nije dogodilo ništa i da imamo situaciju da je mrak, mrak, kako bi rekao Bajaga, totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami - naveo je Vidović naglasivši kako traže da Vlada odmah pokrene s mrtve točke program revitalizacije.

'Imamo tri tijela koja odlučuju o provedbi obnove, a očito to ne funkcionira'

Grbin je istaknuo i problem postojanja tri tijela koja odlučuju o provedbi obnove.

- U ovom trenutku je očito da to ne funkcionira. Da li je rješenje da se sve objedini pod krov Ministarstva ili pod Fond ili pod Državni ured, to je stvar za raspravu. Ovakvo stanje je generiralo ozbiljne probleme i mislim da bi najbolje bilo otkloniti ga na način da se sve stavi pod jedan krov - rekao je.

Prepirku koja ne prestaje između predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića nije želio komentirati.

- Nisam glasnogovornik niti jednog niti drugog. Ja ne mogu odgovoriti do kad će to trajati. No, ono što mogu reći je da u Hrvatskoj očito imamo problem, koji se vidio prošli tjedan kad nismo izabrali predsjednika Vrhovnog suda. Sutra je sjednica Državnog sudbenog vijeća koji će raspisati novi javni poziv i ja se nadam da ćemo biti u stanju, ne samo kao država, nego kao društvo prihvatiti da ako je netko dobar i spreman kvalitetno obnašati svoju dužnost onda tu osobu trebamo podržati bez obzira tko ju predlaže - poručio je šef SDP-a.

Vezano za medijske napise o tome kako Vlada priprema zakonske promjene istaknuo je kako bi Vlada to trebala otvoreno komunicirati, a ne tako neslužbeno puštati probne balončiće kako bi se ispitala reakcija.

- Ako je izmjena Zakona put, mi ćemo ga podržati - rekao je.

Ako se na taj treći javni poziv javi netko kvalitetan, Grbin vjeruje da će ga Milanović i predložiti Saboru.

- No, imate poruke predsjednika Vlade koje smo imali prilike slušati proteklih nekoliko dana i nakon njih ja nisam siguran da će se itko suvisao u Hrvatskoj uopće i htjeti javiti na taj poziv - rekao je i pozvao sve koji imaju stručno znanje i iskustvo da se ipak jave.

Komentirao je i Haški sud uoči sutrašnje presude protiv srpskih obavještajaca za zločine u Hrvatskoj i BiH.

- Mi smo se na faksu vodili jednom latinskom izrekom koja otprilike u prijevodu znači: "tko brzo daje, dvostruko daje." Otprilike znači da bi pravda bila učinkovita, ona bi trebala biti brza. Bojim se da je Haški sud upravo na toj brzini najviše pao. Od rata je prošlo 26 godina, a da ljudi nisu dobili pravdu pokazuje da se to u velikoj mjeri pretvorilo u nepravdu. Volio bih da su svi ti postupci završili daleko prije, da su krivci privedeni pravdi, a na ovaj način se nekima omogućilo i da umru i da ne budu procesuirani - istaknuo je Grbin.