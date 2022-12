Grbin: Sitni politikanti su stali na put razvoju grada Varaždina neprihvaćanjem proračuna

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u petak je u Varaždinu ocijenio da je iz toga grada nakon prošlogodišnjeg izbora Nevena Bosilja za gradonačelnika krenulo puno toga pozitivnoga, ali da su neprihvaćanjem proračuna sitni politikanti stali na put razvoju grada.

U Varaždinu se od pobjede Bosilja (SDP) nije radilo samo na podizanju kvalitete obrazovanja, borbi protiv menstrualnog siromaštva nego i na politici koja je trebala početi u tom gradu, a sutra je trebala postati politika za cijelu Hrvatsku, rekao je Grbin prije početka izborne skupštine Foruma žena SDP-a Varaždinske županije

- To je politika stanovanja gdje Grad Varaždin želi osigurati da obitelji dobiju priliku živjeti u stanovima uz pristojnu cijenu najamnine od 200 eura- izjavio je Grbin.

A u vezi s neizglasavanjem proračuna kojeg je Gradskom vijeću predložio Bosilj, a zbog čega bi Varaždin mogao uskoro na izvanredne izbore, rekao je da su sitni politikanti stali na put razvoju Varaždina.

- To je pitanje onih nesretnih, ružnih, groznih bala koje nitko do sada u Varaždinu nije bio u stanju riješiti, a ovi ljudi tu oko mene jesu. Znaju kako, mogu, ali im neki stoje na putu. Zašto? Zbog sitnih vlastitih političkih interesa- mišljenja je Grbin.

Nadovezao se gradonačelnik Bosilj ističući da su bale jedna tužna priča koja u Varaždinu traje već 18 godina.

Rekao je kako su dosada u rješavanju tog problema imali potporu državnih institucija koje vodi HDZ-a, ali da se sada, kada je konačno rješenje blizu, sve promijenilo.

- Sada kad su vidjeli da će se to stvarno riješiti onda je lokalni HDZ odlučio - e nećete vi to riješiti. Mislim da je to jedna vrlo žalosna priča koja pokazuje kakvi smo mi Hrvati ljudi- ocijenio je Bosilj.

Unatoč tome pohvalio se kako je Varaždin jučer u Opatiji primio nagradu za najbolji grad po kvaliteti života u Hrvatskoj i kako žene u vođenju javnih tvrtki u Varaždinu imaju glavnu ulogu.

- Većina ljudi koji upravljaju ovim gradom jesu žene i to je jedan od smjerova kojim želimo ići. Bez obzira jeste li muškog ili ženskog spola bitno je da li ste sposobni ili ste nesposobni, a vidimo da su u ovom gradu žene sposobnije - zaključio je gradonačelnik Varaždina.

Saborska zastupnica SDP-a iz Varaždinske županije, Barbara Antolić Vupora, poručila je kako će stranka u Varaždinskoj županiji napraviti daljnji iskorak u borbi za prava žena. Rekla je da ta potpora pravima žena neće ostati samo na deklaratornoj razini već očekuje da će zaživjeti u društvu.

Najčitaniji članci