Grlević priznao USKOK-u da je dao lažne fotografije Tolušića?

Prošlo je više od mjesec dana otkad su objavljene kompromitirajuće lažne fotografije potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Ali iako Uskok i policija još nisu službeno otvorili istragu ni protiv koga, doznajemo da su prilično suzili krug ljudi na koje sumnjaju.

Kako smo neslužbeno doznali, uspjeli su doći i do čovjeka koji je bio posrednik u plasiranju u medije fotomontaža na kojima se Tolušić u društvu polugole djevojke sprema šmrkati kokain. Prema našim informacijama, on je to i priznao Uskoku.

Radi se o Kruni Grleviću, koji je najpoznatiji po tome što je godinama vodio navijačku udrugu hrvatske nogometne reprezentacije Uvijek vjerni. Prema neslužbenim informacijama, ispitali su ga, priznao je posredovanje u plasmanu fotografija, ali nisu ga zadržali.

Kad je tjednik Nacional prvi put objavio fotografije, naveo je da je osoba koja im ih je dala tvrdila kako se boji za svoj život, ali glavni urednik Nacionala pred istražiteljima je odlučio štititi svoj izvor.

Ostali bez 27 milijuna kuna poticaja

Do objave broja nismo ga uspjeli dobiti za komentar jer mu je jedan broj isključen, a drugi nedostupan. Grlević je inače poslovno povezan s poduzetnikom Claudeom Jambrušićem.

Tjednik Express prvi je objavio da je više svjedoka spomenulo da bi upravo Grlević i Jambrušić mogli biti ti koji su pokušali u medije pustiti fotografije. Jambrušić je poduzetnik koji je “zaratio” s Tolušićem jer su mu srezani poticaji za stoku i pašnjake. U dvije godine je dobio 27 milijuna poticaja manje. Kako saznajemo, u ovom slučaju ispitali su i Jambrušića.

'Nitko mi nije radio uslugu'

- Nemam veze s onim što vi nazivate sporne fotomontaže - poručio nam je Jambrušić prije mjesec dana. Kasnije je isticao tužbe i pisma kojima upozorava da su mu poticaji srezani mimo europskih direktiva i pravila.

Ponovno smo ga jučer kontaktirali s obzirom na nove informacije pa nam je mailom odgovorio: 'Ponavljam, nisam ni na koji način sudjelovao u distribuciji niti u nastanku spornih fotografija koje mediji nazivaju fotomontažom. Nitko mi nije radio nikakvu uslugu niti sam to tražio od nekoga.'

Pitali smo ga i u kakvom je odnosu s Grlevićem, bi li ga nazvao prijateljem, poznanikom ili poslovnim partnerom. Kratko je rekao: 'Poznajem gospodina Grlevića već jako dugo.'

