Grlić Radman ide iz ministarstva vanjskih poslova, nova šefica diplomacije Nikolina Brnjac?

Najveće iznenađenje u novom kabinetu premijera Andreja Plenkovića mogla bi biti promjena na čelu Ministarstva vanjskih poslova...

<p>Prema neslužbenim informacijama s Markova trga, u Vladi ćemo gledati nova lica, a kabinet će, kako se čini, biti možda i najmlađi u povijesti hrvatskog višestranačja. Najveće iznenađenje navodno bi moglo predstavljati ime osobe koja će voditi Ministarstvo vanjskih poslova. Kako neslužbeno doznajemo, <strong>Goran Grlić Radman</strong> je na izlaznim vratima kabineta u koji najviše izgleda ima ući<strong> Nikolina Brnjac.</strong></p><p>- Ona mu je jako bliska suradnica i ima šanse - kaže naš sugovornik iz stranke. Obrazovana je i držala je cijelo predsjedanje EU-om, bez pogreške. Nova je u sustavu, ali je sve brzo pohvatala, tvrde upućeni. Došla je iz Ministarstva prometa.</p><p>Plenković želi postaviti ljude koji su operativni, sposobni te odani i čisti. To je ključni preduvjet: moraju biti čisti. Ne želi izgubiti ni jednog ministra, kao što je bilo dosad, no oni nisu bili njegov izbor. On je HDZ dobio od Karamarka i Brkića te tad nije imao puno mogućnosti. Sad je sam svoj kadrovik i ne želi si dopustiti pogrešku.</p><p>Izgledi <strong>Marka Pavića</strong> da zadrži resor također nisu osobiti.</p><p>- Pavić je loše vodio ministarstvo, pa premda je Plenkijev stažist i sve, morat će otići. Žalac je, ako stavimo na stranu afere, bolje radila. To se može čuti i među djelatnicima u ministarstvu, no zbog afera je morala otići. Pavić će pak otići jer nije dobro radio - nastavlja naš sugovornik pa dodaje:</p><p>- Što se tiče <strong>Darka Horvata</strong>, on nikad nije ni bio Plenkijev izbor. Nametnuo ga je Vaso, koji je tad bio zamjenik šefa HDZ-a, a Plenki nije kontrolirao predsjedništvo. Sad je drugačije i on definitivno odlazi. Nije samo u pitanju to što nije bio njegov čovjek, nego i to što nije dobro radio. Kad su se donosile mjere za gospodarstvo zbog korone, tu je <strong>Zdravko Marić</strong> morao za njega jako povući. On se baš nije dobro snašao. Bilo ga je posvuda, ali nije bilo velike koristi od njega. <strong>Gari Cappelli</strong> je OK, uživa solidnu popularnost, ali navodno želi promjene.</p><p>Dođe li do spajanja resora, ne može biti državni tajnik. Isto je i s <strong>Ninom Obuljen</strong>, do koje Plenković stvarno drži, no na izborima je dobila malo glasova, što je znak da HDZ-ov teren ne drži do nje. Uz to, kultura se vjerojatno spaja s resorom znanosti.</p>