Grlić Radman o ljubljenju njemačke ministrice: 'To je jedan ljudski pristup kolegici...'

Možda je bio to neki nezgodni trenutak. Mi ministri se uvijek srdačno pozdravimo. Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Avion je kasnio pa smo se vidjeli tek na family photo. Ja ne znam kako je to netko snimio. Mi sjedimo jedno do drugog, mi smo susjedi. To je bila jedna jako dobra konferencija. Možda je nespretno ispalo, rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na presici nakon pokušaja da pred kamerama i fotoaparatima poljubi njemačku šeficu diplomacije Annalenu Baerbock.

Podsjetimo, hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman sudjelovao je na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u četvrtak u Berlinu. Na snimanju grupne fotografije ministara vanjskih poslova je pokušao poljubiti njemačku kolegicu Annalenu Baerbock. Sudeći po snimkama događaja koje su zabilježile vodeće svjetske novinske agencije, njoj to nije baš najbolje 'sjelo'.

- Ne znam u čemu je bio problem. Nisam to vidio, nisam bio svjestan. Mi se uvijek srdačno pozdravimo. To je jedan srdačan ljudski pristup kolegici... I kolegi... - rekao je ministra.