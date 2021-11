Hrvatski veleposlanik u Srbiji nije ratna zbivanja devedesetih godina u Hrvatskoj okarakterizirao kao građanski rat u nedavnom intervju, već je riječ o pogrešci časopisa Diplomacy and Commerce koji je obećao objaviti ispravak u sljedećem broju, izjavio je u srijedu šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

Ministar vanjskih i europskih poslova Grlić Radman rekao je novinarima da je jutros razgovarao s veleposlanikom Hidajetom Biščevićem koji mu je "izričito rekao i pokazao tekst koji je napisao na hrvatskom u kojem nije spominjano to što je bilo intrigantno".

"Poslao je hrvatski tekst, oni su to preveli na engleski. On je reagirao nakon što je to objavljeno i oni su se ispričali i kazali kako će svoju pogrešku ispraviti u sljedećem broju časopisa", rekao je Grlić Radman odgovarajući na pitanje novinara je li reagirao na te navode.

Hrvatski suverenisti u srijedu su zatražili hitnu reakciju Ministarstva vanjskih poslova i opoziv hrvatskog veleposlanika u Srbiji Hidajeta Biščevića jer je navodno ratna zbivanja devedesetih godina u Hrvatskoj okarakterizirao kao građanski rat.

Veleposlanik Biščević ovih je dana dao intervju međunarodnom časopisu Diplomacy and Commerce povodom obljetnice pada Vukovara, te se u opsežnom razgovoru uz ostalo navodi Domovinski rat kao građanski rat.