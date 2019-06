Grmljavinsko nevrijeme i obilne kiše poharale nekoliko županija

Grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom zahvatilo je u srijedu područje više županija u Hrvatskoj, javlja MUP.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brodsko-posavska županija

U srijedu oko 11:00 sati grmljavinsko nevrijeme s obilnom kišom zahvatilo je područje mjesta Cernik i Dubovca (Gornji Bogićevci). Oborinske vode poplavile su nekoliko podrumskih i garažnih prostora. Na uklanjanju posljedica bili su angažirani vatrogasci iz DVD-a Cernik. Nevrijeme je zahvatilo i dio Nove Gradiške, pri čemu je poplavljeno nekoliko podrumskih prostorija.

Na uklanjanju posljedica bili su angažirani vatrogasci iz JVP-a Nova Gradiška. Oko 12:00 sati grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnim kišnim oborinama zahvatilo je naselja Grabarje i Rasušje (Općina Podcrkavlje) te sjeverni dio Slavonskog Broda i naselje Podvinje. Poplavljeno je nekoliko podrumskih prostorija, garažnih prostora i dvorišta. Na uklanjanju posljedica bili su angažirani vatrogasci iz JVP-a Slavonski Brod i DVD-a Podcrkavlje te komunalna poduzeća.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oko 11:30 grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnim kišnim oborinama zahvatilo je naselja Tekić, Bertelovci i Eminovci (Općina Jakšić), Novoselci (Općina Pleternica) i naselje Poreč (područje Kutjeva). Uslijed oborinskih voda došlo je do poplavljivanja podrumskih prostorija, garažnih prostora i dvorišta. Na uklanjanju posljedica bili su angažirani vatrogasci i komunalna poduzeća.

Ukupno je zabilježeno pet tehničkih intervencija vatrogasaca. Na DC51 u naselju Eminovci, oborinske vode su nanijele mulj i nečistoće pa se promet odvijao otežano. „Poduzeće za ceste d.o.o.“ bilo je angažirano na čišćenju prometnice.Udar munje izazvao je požar na obiteljskoj kući u Vinogradskoj ulici u Pleternici. Požar je ugašen, a izgorio je dio krovišta i namještaj u jednoj prostoriji. U vremenu od 13:37 do 15:05 sati, zbog kvara na vodovima, došlo je do poremećaja rada 35/10 kV trafostanice. Bez opskrbe električnom energijom bili su potrošači sjeverozapadnog dijela Požege i dio naselja Donji Emovci. Od 12:45 do 14:20 sati bez opskrbe električnom energijom bili su potrošači iz naselja Komarovci, Bešinci i Podgorje u općini Kaptol.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nevrijeme praćeno vjetrom i obilnom kišom zahvatilo je 5. lipnja poslije 18.00 sati područje Zagreba. Udar munje prouzročio je u 18:38 požar štale na lokaciji Prilaz kraljičinom zdencu (Sljeme), a u 19:11 sati požar kuće u Rumskoj ulici u Zagrebu. Oba požara su ugašena. Zatražene su dvije vatrogasne intervencije zbog plavljenja podruma.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U mjestu Rakovec vjetar je srušio drvo u dvorištu osnovne škole. Nije bilo ozlijeđenih osoba. Zbog obilnih oborina i izlijevanja Kupčine, oko 21:00 sat poplavljena je ŽC3297 Pribić-Kostanjevec-Sošice-Kalje (na području Krašića). Voda je na cestu nanijela velike količine granja i blata tako da je cesta bila zatvorena za promet. Angažirani su vatrogasci iz DVD Pribić te djelatnici Županijskih cesta i Hrvatskih voda. Voda se u međuvremenu povukla, a cesta je očišćena pa je u 23:20 sati promet normaliziran.



Bjelovarsko-bilogorska županija

Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je 5. lipnja poslijepodne dijelove Bjelovarsko-bilogorske županije. Udar munje izazvao je požar na štaglju u naselju Sasovac (Nova Rača). Vatrogasci iz DVD-a Nova Rača (35/7) su požar ugasili i spriječili širenje na obližnju kuću i ostale gospodarske objekte.

Foto: čitatelj24sata



Sisačko-moslavačka županija

Zbog velike količine kiše, između 17:00 i 21:30 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je osam zahtjeva za vatrogasne intervencije – ispumpavanje vode iz podruma ili poplavljenih dvorišta na području Kutine, Hrvatske Dubice, Sunje i Popovače.



Krapinsko-zagorska županija

U srijedu oko 17:30 sati nevrijeme je zahvatilo područje Krapinsko-zagorske županije. Vatrogasci su intervenirali u Bedekovčini (ispumpavanje vode na više lokacija te čišćenje šahtova), u Oroslavju (srušeno drvo preko ceste), Mariji Bistrici (srušen stup vodova električne energije) te Pregradi (čišćenje veće količine nanesenog granja i blata na DC206). Zbog kvara na trafostanicama, kraće vrijeme bez opskrbe električnom energijom bili su potrošači naselja oko Desinića i Pregrade.

Foto: čiatelj24sata

Tema: Hrvatska