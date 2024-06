Grmljavinsko nevrijeme, puhat će jako jugo. Alarm upaljen za cijelu Hrvatsku: 'Moguće bujice'

Na Jadranu će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, ponegdje kiša, lokalno moguće i neverini. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjereno do pretežno oblačno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Poslijepodne postupno razvedravanje, još ponegdje uz pljusak, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu jugo i jugozapadni, na srednjem dijelu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će od 19 do 24, a na Jadranu 24 do 29 °C. Zbog grmljavinskog nevremena i jakih udara vjetra na snazi je žuti meteoalarm za područje cijele Hrvatske, osim dubrovačke regije. Iz DHMZ-a navode da su mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilnom kišom te upozorili na moguće lokalno bujične i urbane poplave.

Foto: DHMZ

U srijedu će u prvom dijelu dana biti promjenljivo, a na kopnu i pretežno oblačno s kišom te lokalno izraženim pljuskovima praćenim grmljavinom. Popodne sunčanije, osobito na Jadranu, ali ne i posve stabilno. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu jugo i jugozapadni, na srednjem dijelu i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će od 12 do 17, na Jadranu od 16 do 22 °C. Najviša dnevna između 18 i 22, na Jadranu od 23 do 28 °C.

Foto: DHMZ