Grmoja i Penava se njuškaju. Sprema li se koalicija Most i DP?
NOVI EXPRESS Ljevica se nakon poraza 2024., kad su išli odvojeno, ujedinjuje protiv HDZ-a, a desnica kuha novi blok: SDP i Možemo ‘drugi put pametnije’ a DP i Most sve bliže savezu
Drugi puta ću pametnije..., pjeva Gibonni u jednoj od svojih najpoznatijih pjesama. I upravo tom rečenicom mogla bi se opisati politička odluka SDP-a i Možemo da ovaj put, za razliku od parlamentarnih izbora 2024., krenu prema zajedničkoj predizbornoj koaliciji. Jer matematika je neumoljiva, ali još je važnija politička poruka koju su birači tad poslali.