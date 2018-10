Grmoja: Idemo na prosvjed, u Vukovar ćemo u jakom sastavu

Nakon što je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava u srijedu pozvao cijelu hrvatsku javnost na subotnji prosvjed zbog neprocesuiranja ratnih zločina, politički tajnik Mosta Nikola Grmoja u izjavi novinarima u Saboru poručio je da „Most u Vukovar dolazi u jakom sastavu“, a čelnici SDP-a i HSS-a smatraju da se radi o obračunu unutar vladajućeg HDZ-a.

„Nas gradonačelnik Penava ne treba pozivati, Most dolazi u jakom sastavu. Naši zastupnici koji su bili branitelji, dragovoljci Domovinskog rata dolaze s našim Savjetom za branitelje. Oni ne dolaze zbog gospodina Penave, dolaze zbog Vukovaraca koji i danas ne znaju tko su odgovorni za počinjene zločine nad njihovim obiteljima. I danas mnogi Vukovarci ne znaju gdje su njihovi nestali, a mnoge Vukovarke na ulicama svoga grada sreću svoje silovatelje i za to nitko nije odgovarao. To je razlog zbog kojeg dolazimo podržati poziv, ne treba nam bilo čiji poziv“, istaknuo je Grmoja.

Na pitanje očekuje li da će se taj prosvjed pretvoriti u prosvjed protiv Vlade, odgovorio je da „ne zna u što će se pretvoriti prosvjed, no, ovdje je riječ o prosvjedu protiv institucija koje nisu učinile dovoljno na istraživanju ratnih zločina u Vukovaru i ostalim dijelovima Hrvatske“.

Grmoja ne smatra da je prosvjed podijelio desne stranke. „Ovo nije pitanje desnice i ljevice. Ne znam postoji li bilo tko u Hrvatskoj tko smatra da oni koji su činili zločine ne trebaju odgovarati za njih. A oni koji su pod kontrolom Andreja Plenkovića i HDZ-a naravno da taj prosvjed neće podržati. Nema tu sukoba na desnici. Ima onih koji su na državnom proračunu i imaju koristi od vladajuće većine i koje kontrolira Plenković, i oni sigurno neće podržati prosvjed“, ocijenio je Grmoja.

Član Predsjedništva SDP-a Franko Vidović napominje da je „stav SDP-a da sve zločine treba procesuirati i to uopće nije sporno“. „Međutim, vrlo je loše u slučaju prosvjeda u Vukovaru što se nekažnjeni zločini koriste za unutarstranačke obračune u HDZ-u. Sve to je posljedica isključivo unutarnjih obračuna u HDZ-u“, mišljenja je Vidović.

„Mislim da prosvjed neće prerasti ni u što, pa ni u prosvjed protiv Vlade, jer se stvari neće riješiti na prosvjedima. Hrvatskoj, na žalost, treba temeljiti 'reset' jer naš sustav ne funkcionira i to je uzrok svih prosvjeda koji su se dogodili u našoj zemlji u zadnje tri do četiri godine. S obzirom na ekipu i viđenije političare koji najavljuju dolazak na prosvjed, meni tamo sigurno nije mjesto“, poručuje Vidović.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak mišljenja je da je vukovarski prosvjed „zamišljen kao prosvjed protiv Vlade“. „Penava je pozvao cijelu Hrvatsku, a ja pozivam svih pet tisuća hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Vukovara da dođu na taj prosvjed, od ukupno 1500 ljudi koji su branili Vukovar“, ironizira Beljak.

„Mislim da to dovoljno govori o cjelokupnoj situaciji i taj unutarstranački obračun između Plenkovića i Brkića u kojemu je Penava samo lutka na nečijem koncu nije uspio. Plenković je za sada pobijedio. Kako će se stvari dalje odvijati, tek ćemo vidjeti, no, dok mi jedemo kokice i gledamo unutarstranački obračun u HDZ-u, Hrvatska koju HDZ vodi je, na žalost, zadnja država u Europi“, zaključio je čelnik HSS-a.