Grmoja odgovorio Habijanu oko SOA-e i otpada u Lici

Predsjednik Mosta i saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja ustvrdio je u nedjelju da ministar Damir Habijan prešućuje da obveza SOA-e prema DORH-u u slučaju sumnje na kazneno djelo ne isključuje obvezu izvješćivanja državnog vrha o važnim sigurnosnim ugrozama.

"Članak 55. Zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo", poručio je Grmoja u priopćenju, reagirajući na izjave ministra o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada u Lici.

Ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan rekao je u subotu da sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu u predmetima u kojima se sumnja u počinjenje kaznenog djela koje se gone po službenoj dužnosti SOA ne izvješćuje državni vrh, već tijela kaznenog progona.

Za raniju izjavu Grmoje da su SOA i državne institucije sve znale 2022. i nisu ništa poduzele oko otpada u Gospiću, ministar je rekao da su samo još jedna "briljantna umotvorina koja nema veze sa zdravim razumom".

No, Grmoja ističe da nakon svega što je izašlo u javnost ne može prihvatiti objašnjenje prema kojem državni vrh o takvoj ugrozi nije trebao biti obaviješten.

"Govorimo o sumnjama na međunarodno organizirano dopremanje i odlaganje zastrašujućih količina izrazito opasnog otpada, moguće povezanom s talijanskom otpadnom mafijom", rekao je Grmoja. "O tome itekako trebamo i želimo biti obaviješteni svi u društvu, od vrha nadolje“, poručio je.

Ponovno je zatražio odgovore o tome tko je bio obaviješten i što je nakon prvih saznanja 2022. godine poduzeto.

Čelnik Mosta osvrnuo se i na izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da SOA informacije o Gospiću nije dostavila policiji, nego drugim institucijama, dok je policija istragu pokrenula na temelju vlastitih informacija.

"Ispada da su svi od Milanovića do članova Vlade zadovoljni time da SOA nije obavijestila državni vrh, trovanje Like nastavilo se još godinama, a posao je, kažu, odrađen", rekao je Grmoja.