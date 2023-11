Grmoja: Podržat ćemo Stožer za obranu slavonskog sela

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja najavio je u petak da će Most podržati sve aktivnosti Stožera za obranu slavonskog sela u rješavanju problema afričke svinjske kuge (ASK), a to će pitanje aktualizirati i u Hrvatskom saboru.

Na konferenciji za novinare Grmoja je ocijenio kako su ASK, ali i mjere nadležnih institucija protiv te bolesti, udar na egzistenciju i način života slavonskih obitelji.

Most će braniti slavonski način života, egzistenciju i autonomnost slavonskih obitelji, na koje je Vlada udarila jako, bez rezona, i pripremljenih adekvatnih mjera, poručio je Grmoja.

Stoga će podržati sve što dogovori Stožer za obranu slavonskog sela, jer je jasno da će uvozni lobiji od ovoga profitirati, a jedini koji su već profitirali su ministar Gordan Grlić-Radman i njegova obitelj, "koja je na muci Slavonaca zgrnula milijune".

Ističe kako još uvijek nem odgovora na brojna pitanja, kao što trajna podrška uzgajivačima svinja, a upitno i je što će biti cijelim lancem koji je povezan sa svinjogojstvom, od proizvodnje stočne hrane i veterinarskih usluga, do proizvodnje začinske paprike i kulena.

Sva ta pitanja otvorit ćemo u Hrvatskom saboru, obećao sam proizvođačima u Retkovcima da ćemo pokušati skupiti 31 potpis oporbenih zastupnika, kako bismo ubrzali odgovor Ustavnog suda na zahtjev za ocjenom ustavnosti mjera protiv ASK-a, kaže Grmoja.

Vijećnica Mosta u vukovarsko-srijemskoj Županijskoj skupštini Kristina Bakula ocijenila je kako je problem ASK godinama prisutan u Srbiji i BiH, no Ministarstvo poljoprivrede je pojavu te bolesti u Hrvatskoj ipak dočekalo totalno nespremno.

Smatra kako ministarstvo nije imalo nikakav plan reakcije na pojavu bolesti, a bilo je i bez ikakve pripremne strategije, koja bi uključivala obilazak pograničnih područja i edukaciju proizvođača.

Posljedicu katastrofalne reakcije ministarstva snose uzgajivači svinja, a ako oni propadnu propast će i veliki dio opskrbnog lanca i ljudi koji sudjeluju u tome. Pitam se tko će odgovarati, to je ugroza nacionalne sigurnosti, kaže Bakula.