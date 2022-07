Grmoja stisnuo krivu tipku i glasao protiv opoziva Beroša: 'Jel vam i sad HDZ kriv?'

Jedan ministar treba kao prvo gledati korist naših sugrađana, a onda gledati da sustav funkcionira. Beroš kad ne zna riješiti problem, onda to riješi na način da kaže da će to riješiti liječnici obiteljske medicine - rekla je Anka Mrak Taritaš na temu inicijative oporbe za smjenom ministra zdravstva Vilija Beroša (57).

Kao najveći problem o kojem se šuti i zanemaruje smatra se trgovina organima, a ministar Beroš ne preuzima odgovornost.

- Ono što nas najviše brine je jedna stvar koja je kroz medije stavljen pod tepih, a to je trgovina organima. U Zagrebu se trguje organima i to rade isti oni kolege liječnici koje se svi više pozivaju na priziv savjesti, da bi ovakve stvari za koje sam mislio da se događaju u trećim zemljama dogode u Zagrebu. Ministar Beroš je moralno odgovoran za tu svinjariju i to je nešto što se ne smije događati u Hrvatskoj - rekao je saborski zastupnik Krešo Beljak.

Dotakli su se i teme Beroševa upravljanja za vrijeme pandemije te kazali kako je ministar problem za sustav.

- Bez procjene su uložili ogroman novac na nabavu cjepiva koje nije polučilo rezultate. Mi moramo otvoriti i tu temu. Jer cjepivo i nuspojave cjepiva protiv covida zaslužuju da se osudi postupanje Ministarstva i nadležnih službi. Beroš je problem za sustav, promijenit ćemo ga i bit će sve u redu, time zamagljujemo stvarnu bit problema. Problem je u nepodnošljivoj lakoći identificiranja države s HDZ-om. - objasnili su zastupnici Željko Sačić i Franko Vidović.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin tada je zatražio pauzu kako bi svi savjesno razmislili i donijeli ispravnu odluku te riješili problem u kojemu se zdravstvo nalazi.

- Tražim stanku kako bih vas pozvao da razmislite svojom glavom i glasate po savjesti, ali ja znam da vi to nećete učiniti. Vi ćete danas biti svi ponosni i reći – ‘obranili smo ga’. To što ste vi obranili dobrog vojnika Beroša neće promijeniti situaciju u zdravstvu- rekao je Grbin.

Nakon toga uslijedilo je glasanje 129 zastupnika, od kojih je 51 bio za, a 78 je bio protiv opoziva. Smijeh je izazvao jedan od predlagatelja za Beroševu smjenu, Nikola Grmoja koji je slučajno stisnuo krivu tipku i glasao protiv opoziva Beroša.

- Kolega Grmoja znam da ste pogriješili, je l’ opet HDZ kriv - upitao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Na to je Grmoja pojasnio da je pomiješao kartice za glasovanje.

- Utvrđujem da nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja ministru Berošu - rekao je Jandroković.

- Ostajemo pri očitovanju Vlade, otklonili smo i odbili sve prijedloge oporbe po svim točkama, uz snažnu potporu ministru Berošu - rekao je premijer Andrej Plenković

