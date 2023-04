'Zadali smo udarac vladajućima. Zakon o prekršajima uvodi verbalni delikt na mala vrata'

Oporba je danas zadala težak udarac vladajućima. Stopirana je hitna procedura za Zakon o prekršajima, poručio je pobjedonosno Mostov zastupnik Nikola Grmoja.

Naime, Vlada je jučer sa sjednice u Sabor uputila izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a donošenje traže po hitnoj proceduri. Oporba se jutros tome usprotivila tražeći da se o Zakonu raspravlja kroz dva čitanja. Iako se ni oporba ne može pohvaliti brojem svojih zastupnika danas na radnom mjestu, kojih je bilo za na prste dvije ruke nabrojati, vladajući su sami sebi napravili problem jer ih nije bilo dovoljno za glasanje pa nije bilo kvoruma.

- HDZ-ovci su danas ležerno došli na posao i, obzirom da ih nije bilo dovoljno, predsjednik Sabora to nije mogao staviti na glasanje - kazao je Grmoja.

'Žele se uvesti astronomske kazne za nekakve sulude stvari, poput širenja lažnih vijesti'

Tako je oporba uspjela odgoditi da se Zakon uvrsti na dnevni red po hitnoj proceduri do srijede, kada će se onda glasati o tome. Most ne podržava izmjene ovog Zakona, kojima se predlaže znatno povećanje kazni za prekršaje, čak do 4000 eura.

- Žele se uvesti astronomske kazne za nekakve sulude stvari, poput širenja lažnih vijesti. Da se primjenjivao taj Zakon, sama Vlada, premijer Plenković i ministar Beroš bi morali platiti toliko kazni da bi se u Državni proračun slilo više novca nego što dolazi od doznaka,Tko je taj tko uopće može dovoditi je li nešto lažna vijest ili nije, postoji li u ovoj zemlji sloboda govora? Upravo su oni koji su za vrijeme epidemije najviše optuživali druge za širenje lažnih vijesti bili najveći širitelji lažnih vijesti, kao i Faktograf - istaknuo je naglasivši kako ovaj Zakon uvodi verbalni delikt na mala vrata.

- Mi ćemo mu se snažno usprotiviti i jako mi je drago da je oporba danas zajednički nastupila i zaustavila hitnu proceduru u Saboru. Nastavljamo borbu za slobodu govora, ona je temelj deklaracije Mosta i nećemo dopustiti da se ovakvi zakoni donose u Republici Hrvatskoj - kazao je.

Zastupnica Centra Dalija Orešković smatra da je današnja odgoda dobar pokazatelj da se oporba budi i radi svoj posao.

- Parlament služi tome da se u njemu raspravlja i da i opozicija ima primjereno vrijeme da iznese svoje stavove, na što je premijer rekao 'Auf Wiedersehen' svima kojima paše diktatura HDZ-a i gle, kako mu se brzo to sve skupa obilo o glavu. Poruka koju je danas poslala opozicija je strahovito dobra jer treba braniti prava građana da imaju parlament i svoje zastupnike koji će štititi pravo institucije da bude ono što o njoj u Ustavu piše - istaknula je.

I SDP-ov Arsen Bauk smatra da je riječ o zakonu o kojem treba raspraviti u redovnoj proceduri u dva čitanja jer mu se čini da "u propisivanje kazni višestruko većih od onih koje su danas na snazi ne bi trebalo ići navrat-nanos."

- Jedan od prekršaja protiv javnog reda i mira je upravo to da se takav zakon donosi po hitnoj proceduri - rekao je.

'Tražimo tematsku sjednicu na temu župana Dekanića'

Grmoja se osvrnuo i na jučerašnju sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost na kojoj je zatražio tematsku sjednicu vezanu za slučaj župana Vukovarsko-srijemske županije, Damira Dekanića.

- Siniša Hajdaš Dončić, kao predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost i ja, kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća smo tražili tematsku sjednicu na temu slučaja Dekanić, da pozovemo ravnatelja policije Nikolu Milinu, ali i načelnika policije Vukovarsko-srijemske županije s obzirom da je sada sasvim jasno da je veći broj policijskih službenika bio uključen u prikrivanje sudjelovanja župana Dekanića u prometnoj nesreći - istaknuo je naglasivši kako je potpredsjednik Odbor, HDZ-ov Mario Kapulica, poslao iscrpan mail zašto se HDZ tome protivi.

- A dobili smo i izvješće policije koje je dosta kontradiktorno s pogrešnim datumima i bez kronologije kako su se stvari događale, tako da je ovo dosta sumnjiv slučaj, koji pokazuje zašto zapravo građani nemaju povjerenje u institucije, a posebno u represivna tijela. Mislim da je nužno da se sastane i Odbor za nacionalnu sigurnost i da bude zajednička sjednica s Antikorupcijskim vijećem - rekao je Mostov zastupnik.

Komentirajući informaciju da župan Dekanić u zatvoru ima mobitel, Grmoja je istaknuo kako ne zna kolika je mogućnost utjecaja na svjedoke sada, obzirom na protek vremena, a i da su neki privedeni.

- Tako da ne znam je li to problematično, to bi trebalo pitati one koji bolje poznaju taj proces, ali ono što je nedopustivo je da se ovaj slučaj gotovo godinu dana prikrivao i to sa samog vrha od Andreja Plenkovića, samog župana, a vidimo sada da su u tome sudjelovali i policijski službenici, možda i sam vrh policije, Milina i ministar Božinović - kazao je.

O sucu s Krka i odgođenom ročištu: 'Ovo je svojevrsni štrajk, Vlada mora osigurati adekvatne plaće za suce'

Upitan za suca s Krka koji je odgodio ročište uz obrazloženje da ga je"spopala zlovolja kad je vidio svoju platnu listu", Mostovac je poručio kako je čuo da se suci grupiraju i pripremaju štrajk dodavši kako je moguće da je ovo pokazatelj tog bunta među sucima.

- Mislim da ljude koji mimo države donose tako bitne odluke trebaju biti dobro plaćeni, a isto tako i sami trebaju biti primjer i u osobnom životu i obnašanju sudačke dužnosti. U Hrvatskoj nemamo ni jedno ni drugo, vidimo neke suce koji su kompromitirali tu dužnost, a imamo i činjenicu da su plaće premale i država bi tu nešto sigurno trebala učiniti. Ovo je svojevrsni štrajk, ali ne bi građani trebali ispaštati zato je i zadatak Vlade da osigura primjerene uvjete rada i adekvatne plaće za suce - istaknuo je.

