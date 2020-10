Guatemalski predsjednik je naredio uhićenje i izgon tisuća migranata na putu za SAD

Predsjednik Gvatemale naredio je uhićenje i izgon iz zemlje tisuća migranata iz Hondurasa koji su ilegalno ušli u tu zemlju nadajući se nastaviti put do SAD-a unatoč opasnostima i pandemijie

<p>Predsjednik <strong>Alejandro Giammattei </strong>dao je sigurnosnim snagama posebne ovlasti da rastjeraju okupljanja ljudi u šest okruga dok se očekuje prodor sve više migranata iz Srednje Amerike u pokušaju da prijeđu granicu u bijegu od siromaštva koje se drastično povećalo zbog pandemije. </p><p>U četvrtak je više od 2000 članova karavane, mnogi od njih sa zaštitnim maskama, ulazilo pored naoružanih gvatemalskih vojnika na granici.</p><p>Gvatemalske vlasti zabrinute su zbog pandemije.</p><p>"Usred pandemije imamo karavanu. Prekršili su sve zdravstvene protokole i mi i ne znamo kada su ušli u zemlju", rekao je direktor za migracije <strong>Guillermo Díaz</strong>, prenosi Reuters.</p><p>Jedan sudionik karavane umro je u četvrtak u padu iz prikolice pod čijim je kotačima bio zarobljen, objavio je Crveni križ.</p><p>Karavana je najveća od izbijanja pandemije koronavirusa u Srednjoj Americi u ožujku zbog čega je vlada naredila "lockdown", a time je dodatno povećala nezaposlenost i siromaštvo.</p><p>Mali su izgledi da će uspjeti proći Meksiko, državu čiji je predsjednik<strong> Andres Manuel Lopez Obrador</strong> rasporedio nacionalnu gardu na granicu s Gvatemalom, a uspio je rastjerati prethodne karavane pod pritiskom Sjedinjenih Država.</p><p>Republikanac <strong>Donald Trump </strong>stavio je suzbijanje ilegalnog useljavanja u prioritete svoje platforme mjesec dana do predsjedničkih izbora na kojima se nada osvojiti novi mandat.</p><p>Sudionici karavane objašnjavaju da bježe od katastrofalnih uvjeta u Hondurasu koji proživljava najteži gospodarski pad.</p><p>"Nitko ne emigirira zato što to želi već iz potrebe", objasnio je Carlos, migrant iz Hondurasa koji je želio ostati neimenovan i naglasio "Mi nemamo što jesti".</p><p>Stručnjaci za migracije kažu da je pandemija pogoršala dugotrajno neriješena socijalna pitanja u Srednjoj Americi. </p><p>"Ova nova karavana samo je još jedna posljedica pandemije, no još više, ona je rezultat socijalnih nejednakosti koje nitko ne rješava", kaže<strong> Misael Hernandez</strong>, stručnjak za migracije iz Visoke škole a Frontera Norte.</p>