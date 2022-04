Guma 'došla' na kavu u Belišće: 'Kotrljala se prema meni, u zadnji tren sam utrčala u lokal'

Za goste maloga kvartovskoga kafića Time Out u Belišću trebala je to biti uobičajena mirna popodnevna kavica utorkom. No sasvim iznenađujuće pretvorila se u bizarnu i umalo tragičnu situaciju. Dok su svi u lokalu bezbrižno pili kavicu i razgovarali, s ceste je odjednom doletjela jureća kamionska guma, koja je udarila u žardinijeru ispred lokala, razbila je te se potom zabila u izlog. U zadnji tren prije naleta gume u lokal je uletjela uplašena Dorotea Jurić, vlasnica kafića, koja je do tada sjedila za visokim stolom na terasi.