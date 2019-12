Gura rasterećenje: Zdravkovi darovi pod bor za novu 2020.

Radnik stariji od 30 godina trebao bi imati 50-ak kuna veću plaću od Nove godine jer je Vlada povećala neoporezivi dio dohotka na 4000 kuna. Od prvog dana 2020. stupaju na snagu posljednje izmjene niza poreza koje bi trebale osigurati da više novca ostane u džepovima građana i poduzetnika.

Četvrtim krugom porezne reforme najbolje prolaze mladi radnici, oni do 25 godina su potpuno oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, a oni između 25 i 30 godina će plaćati samo pola poreza. Ali oni to odmah neće osjetiti na svojim plaćama, nego će morati čekati do sredine 2021. godine, kad će im na račune sjesti nekoliko tisuća kuna kao povrat preplaćenog poreza.

Vlada je odlučila da taj novac dobiju kroz povrat poreza, a ne svaki mjesec, kako poslodavci ne bi smanjivali plaće mladim radnicima kad im je smanjen porez, a razliku ostavili sebi.

I poduzetnici će plaćati manje poreza. Svi oni koji ostvaruju manje od 7,5 milijuna prihoda godišnje porez na dobit će plaćati 12 posto umjesto dosadašnjih 18 posto. To obuhvaća čak 93 posto poduzetnika, a samo oni najveći će ostati na 18 posto.

Od Nove godine plaćat ćemo i manje PDV-a na svu hranu u restoranima ili kad naručujemo dostavu. Umjesto 25 posto PDV-a, platit ćemo 13 posto. To znači da bi pizza koja, primjerice, stoji 40 kuna trebala pojeftiniti na 36 kuna.

Međutim, ugostitelji su se uglavnom izjasnili da neće spuštati cijene, nego će investirati u poslovanje i povećati plaće radnicima. Dobra vijest barem za te radnike ako već oni koji kupuju hranu kod njih neće osjetiti ovo porezno rasterećenje.

Ali od prvog dana sljedeće godine zaživjet će u svojoj punini i sve odredbe koje mogu povećati primanja radnika pored plaće.

Primjerice, ako poslodavac plaća radniku dopunsko zdravstveno osiguranje, to mu neće biti oporezivo pa mu se isplati dati taj dar, a radniku će ostati više u džepu.

Također, poslodavcima je ostala mogućnost da nagrade radnika do 5000 kuna godišnje bez poreza, a dodatno mogu platiti i trošak prehrane do 12.000 kuna godišnje. Neće plaćati ni porez ako zaposlenom plaćaju vrtić, a povećan je i neoporezivi iznos dnevnica.