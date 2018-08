Gurnula ju je s mosta i skoro ubila. I uopće ju nije briga...

Ovo je djevojka koja je zamalo ubila svoju prijateljicu gurnuvši je s 18 metara visokog mosta.

Šesnaestogodišnja Jordan Holgerson je nakon pada s mosta iznad rijeke Lewis River u gradu Yacolt u Washingtonu završila u bolnici s pet slomljenih rebara i probijenim plućima.

Djevojka koja ju je gurnula je njezina prijateljica, 18-godišnja Taylor Smith, potvrdili su članovi obitelji za Daily Mail.

Samo nekoliko dana nakon incidenta, Taylor Smith je počela objavljivati slike sa zabave na Clark County Fairu, a izvori Daily Maila tvrde da 'joj uopće nije žao te da ju nije briga' zbog onoga što se dogodilo. Na Instagramu je objavila fotografiju s zabave na bazenu, a objavljene su i fotografije s sajma na kojem je bila s prijateljicom.

Woman, 18, who pushed her friend off a 60ft bridge says she 'isn't sorry and doesn't care' https://t.co/d7gBPj56Bc pic.twitter.com/RXS7vvZAA5