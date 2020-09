Guverner HNB-a: 'Crna prognoza za jesen nije realna'

Guverner HNB-a Boris Vujčić, tvrdi da crne prognoze za jesen nisu realne jer su u u ovom trenutku prognoze kretanja BDP-a povoljnije nego što su bile na proljeće.

<p>Na konferenciji 'Dan velikih planova' u organizaciji <a href="https://www.lider.media/konferencije/konferencijeske-vijesti/vujcic-gospodarski-oporavak-je-brzo-krenuo-ali-povratak-na-pretkriznu-razinu-bit-ce-spor-neujednacen-i-neizvjestan-133263">Lidera</a>, guverner HNB-a <strong>Boris Vujčić,</strong> komentirao je crne prognoze za jesen. -</p><p> - Dominantna nota je da nas čeka crna jesen i da će biti gore nego što je bilo u vremenu iza nas - što nije realno jer smo na proljeće imali karantenu i lockdown - rekao je Vujčić.</p><p>Vujičić tvrdi da su ga prozvali dežurnim optimistom, ali da njegovi stavovi imaju uporište u realnim brojkama. Rekao je da su u ovom trenutku prognoze kretanja BDP-a povoljnije nego što su bile na proljeće jer su podaci za drugi, ali i za treći kvartal optimističniji nego li je to izgledalo za vrijeme lockdowna.</p><p>- Predviđeni pad BDP-a je oko osam posto za Hrvatsku i države u europskom okruženju - rekao je Vujčić i dodao da hrvatski vanjskotrgovinski partneri ipak očekuju manji pad BDP-a od Hrvatske kao i da vjerojatno <strong>do 2023. nećemo doći na razine prije krize.</strong></p><p>Svi pokazatelji upućuju na početak oporavka, ali intenzitet oporavka nije jednak u svim sektorima niti može biti:</p><p>- Za ovu je krizu karakteristično da imamo snažan pad ekonomske aktivnosti, ali relativno kratkotrajan za veći dio ekonomije, a za pad smo zaslužni samo kroz uvođenje karantene. - objasnio je <strong>Vujčić. </strong></p><p>Zbog recesije je došlo do različitih padova u sektorima, ali <strong>industrijska proizvodnja i građevinska aktivnost su se vrlo brzo oporavile.</strong> No, usluge kao što je ugostiteljstvo još uvijek su u lošoj situaciji i oporavak u tom sektoru će trajati duže. Što tiče robnog izvoza, zbog lockdowna se bilježi pad svih komponenti u drugom kvartalu. No, Hrvatska bilježi manji pad izvoza nego druge, usporedive zemlje, a to je zato što imamo manji udio izvoza u BDP-u nego druge zemlje.</p><p>Vujčić se osvrnuo i na radna mjesta, točnije njih 50 000 izgubljenih što znači da smo trenutno na razini zaposlenost iz 2018. Upozorio je da bi nas bilo kakvo odgađanje ulaska u tečajnu listu unazadilo za bar godinu dana. </p><p>- Tečajna politika ostaje ista, tečaj ćemo održavati sve od ulaska u Eurozonu i to je tečaj našeg ulaska u EU. - završio je <strong>Vujčić.</strong></p>