Gužve na cestama od samog jutra: Kod Zagreba kolona 4 km, na Bajakovu 10 kilometara

Promet je u petak ujutro izuzetno pojačan na glavnim pravcima prema moru i unutrašnjosti, kao i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Posebno gust promet je se na autocestama, prilazima turističkim središtima te većini graničnih prijelaza.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema Dubrovniku, no pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Na A2 Zagreb-Macelj, kolona pred naplatom Trakošćan prema Zagrebu duga je oko 1 km, dok je na čvoru Zagreb zapad kolona oko 4 km. Na A3 Bregana-Lipovac između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila duga je čak 10 km.

Zbog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, na snazi su posebna ograničenja za teretna vozila iznad 7,5 t – u subotu od 4:00 do 14:00, nedjelju od 12:00 do 23:00, ponedjeljak od 15:00 do 23:00 i utorak od 14:00 do 23:00.

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom očekuju se duga čekanja. Putnici se pozivaju da prije polaska provjere stanje na granicama te koriste manje opterećene prijelaze kad god je moguće.

Zbog povoljnih vremenskih uvjeta na cestama je i velik broj biciklista, motociklista i mopedista. Vozače se upozorava na pojačan oprez, pridržavanje ograničenja brzine i održavanje sigurnosnog razmaka.