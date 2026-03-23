Gužve na postajama zbog rasta cijena goriva, a u Sloveniji zbog goriva izbori pali u drugi plan

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vlada mjerama obuzdava rast cijena goriva. Trump obustavio napade na elektrane u Iranu. Istraga u virovitičkoj bolnici zbog fatalne zamjene identiteta. Ravntelj Porezne se ispričao za 36.000 pogrešnih rješenja. Zbog goriva izbori u Sloveniji pali u drugi plan.

VIDEO Pogledajte red za gorivo

Od utorka rastu cijene goriva. Benzin raste na 1,62 eura, a dizel na 1,73 eura. Plavi dizel će biti skuplji za čak 30 centi i raste na 1,19 eura. Zbog toga su brojni vozači već danas pohrlili na benzinske i stvaraju se kolone

MJESTO UŽASA U ZAGREBU Rozi BMW razbio stanicu i ozlijedio curu koja je čekala tramvaj

ZAGREB - Vozač (31) BMW-a u kasnim je večernjim satima u nedjelju udario u tramvajsku stanicu na križanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu. Komadi stakla rasuli su se po podu, a udarac je bio toliko jak da je, prema riječima čitateljice, nju izbacio iz kreveta. Policija nam je priopćila da je vozač izgubio kontrolu nad autom, ali nije bio pijan. Dijelovi konstrukcije stanice udarili su u djevojku koja je čekala tramvaj i lakše je ozlijeđena, kao i vozač.

VIDEO Bogojević zabio tri gola bivšem klubu, Gorica razbila uspavane Riječane! Pogledajte

GORICA - RIJEKA 4-0 Hat-trick preporod u HNL-u ove sezone! Tri gola na utakmici zabili su Beljo (dvaput), Fruk, Omerović, Prevljak, a sada i Bogojević, koji nije slavio golove protiv bivšeg kluba. Prošle sezone samo je jedan igrač zabio triput na utakmici - Robert Mudražija. Gorica skočila na sedmu poziciju, Rijeka ostala treća

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Stiže novi Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Cijene električne energije i plina za građane će ostati iste, najavljeno je nakon izvanrednog sastanka užeg kabineta Vlade u nedjelju. U ponedjeljak će Vlada predstaviti novi paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog rata na Bliskom istoku. Smanjit će trošarine na naftne derivate, neke čak i ukinuti, bez čega bi eurodizel poskupio 31 cent po litri, a eurosuper 21 cent. Vlada uvodi i mjere protiv benzinskog turizma. U jakim iranskim napadima na dva izraelska grada u nedjelju je ozlijeđeno najmanje 70 ljudi. Benjamin Netanyahu pozvao je druge države da se priključe borbi protiv Irana. U virovitičkoj bolnici je došlo do zamjene identiteta dvaju muškaraca istog imena i prezimena. Živog su čovjeka proglasili mrtvim!

TRENUCI STRAVE Točno u 6:24 jeziv tutanj razorio je pola Zagreba. Prošlo je 6 godina

Bila je hladna nedjeljna zora, 22. ožujka 2020. godine. Sablasnu tišinu, nametnutu prvim danima strogog lockdowna zbog pandemije koronavirusa, u 6 sati i 24 minute prekinuo je dubok, zastrašujući tutanj. Tlo se počelo tresti silinom kakvu grad nije osjetio punih 140 godina. Glavni udar bio je magnitude 5,5 po Richteru. Posljedice udara bile su razorne. Nažalost, katastrofa nije prošla bez ljudskih žrtava...

