Gužve prema moru: Kolone na autocestama, čekanja na granicama i posebne zabrane

STANJE U 8:30

Prekinut je promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti Našice-Osijek (DC2) u mjestu Koška. Obilazak je lokalnim prometnicama.

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje

pojačan je prometa između čvorova Lučko i Zadar istok u smjeru Dubrovnika

nema dužih čekanja ispred naplatne postaje Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba.

A2 Zagreb-Macelj:

pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju.

A3 Bregana-Lipovac (i zagrebačka obilaznica):

pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.

A7 Rupa-Rijeka:

﻿pojačan je promet između čvorova Učka i Šmrika

preporuka izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za odredište Crikvenica/Novi Vinodolski.

Krčki most:

pojačan je promet u oba smjera, vozi se u kolonama uz zastoje.

Jadranska magistrala (DC8):

pojačan je promet na prilazima turističkim središtima.