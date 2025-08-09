Promet prema moru pojačan je, stvaraju se kolone na autocestama i naplatnim postajama, a dodatne zabrane i radovi usporavaju vožnju. Pogledajte gdje su najveća čekanja i na što vozači trebaju paziti.
Gužve prema moru: Kolone na autocestama, čekanja na granicama i posebne zabrane
Prekinut je promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti Našice-Osijek (DC2) u mjestu Koška. Obilazak je lokalnim prometnicama.
Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz zastoje na autocestama u zonama odmorišta, tunela i naplatnih postaja te u zonama radova i privremene regulacije prometa.
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:
između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje
pojačan je prometa između čvorova Lučko i Zadar istok u smjeru Dubrovnika
nema dužih čekanja ispred naplatne postaje Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba.
A2 Zagreb-Macelj:
pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju.
A3 Bregana-Lipovac (i zagrebačka obilaznica):
pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.
A7 Rupa-Rijeka:
pojačan je promet između čvorova Učka i Šmrika
preporuka izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za odredište Crikvenica/Novi Vinodolski.
Krčki most:
pojačan je promet u oba smjera, vozi se u kolonama uz zastoje.
Jadranska magistrala (DC8):
pojačan je promet na prilazima turističkim središtima.
Jutros je na cestama diljem Hrvatske zabilježen pojačan promet posebno u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i graničnim prijelazima. Vozači se suočavaju s usporenom vožnjom, kolonama u pokretu i povremenim zastojima, osobito na autocestama u zonama odmorišta, tunela, naplatnih postaja te na dionicama gdje traju radovi ili je uvedena privremena regulacija.
Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići najviše vozila bilježi se između čvora Lučko i Bosiljevo 2 prema Dubrovniku, dok na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan kolona doseže oko 2 km. Zagrebačka obilaznica (A3) posebno je opterećena – kolona od čvora Buzin prema naplatama Lučko duga je oko 6 km.
Zbog turističke sezone, na važnijim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 4:00 do 14:00 sati vrijedi zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 t (zabrane nema na autocestama i DC1). Na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta izvode se radovi zbog kojih su uvedene privremene zabrane i obilazni pravci, primjerice: DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci, DC29 Zlatar-Zlatar Bistrica, DC46 Đakovo-Vinkovci, DC51 Nova Gradiška-Požega, DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji, DC512 Makarska-Ravča i DC546 Stojdraga-Krašić.
Posebno se ističu i najavljeni kraći prekidi prometa na pojedinim dionicama autocesta zbog manevra izvanrednog prijevoza (A1, A3, A6, A7, Istarski ipsilon). Na dionici tunel Učka–čvor Matulji promet se odvija suženim trakovima uz moguće kraće obustave.
Na graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom povremeno je pojačan promet putničkih vozila, a na Bajakovu se čeka i do 6 sati. Za teretna vozila na pojedinim prijelazima vrijede posebne zabrane i preusmjeravanja.
Vozači se pozivaju na dodatan oprez zbog velikog broja biciklista, motociklista i mopedista na cestama, ali i zbog mogućih naglih promjena vremenskih uvjeta. Prije puta preporučuje se informirati o stanju u prometu putem mrežnih stranica HAK-a ili aplikacije te provjeriti meteorološke uvjete.
