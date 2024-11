HAC neće uvesti naplatu na besplatne dionice: 'Portali će služiti za praćenje prometa'

U dokumentaciji novog sustava naplate cestarina se nalaze lokacije naplatnih portala. Ništa to ne bi bilo sporno, ali na popisu se nalaze dionice autocesta koje su trenutno s postojećim sustavom naplate besplatne za korištenje.

Napisali su to u analizi YouTube kanala 'Na Hrvatskim Cestama', koji se bavi problematikom građenja i planiranja cesta u Hrvatskoj. Dodali su kako HAC na tim besplatnim dionicama planira postaviti portale koji će inače služiti kao osnova novog modela naplate cestarina nakon što naplatne kućice "pošalju u povijest".

Radi se o sljedećim dionicama: A3 - Čvor Ikea do Rugvice i A3 - Jankomir - Bregana, A4 - Popovec do Svete Helene, A2 - Jankomir do Zaprešića i A7 - Rupa - Jurdani - Matulji.

Nakon upita 24sata iz Hrvatskih autocesta odgovorili su kako naplate na spornim dionicama neće biti.

- U novom sustavu naplate cestarine predviđa se postavljanje portala na svim autocestama koje su sada u sustavu naplate, s time da portali, koji će se postavljati u zoni čvorova, nemaju samo naplatnu funkciju nego su i u funkciji kontrole te brojanja prometa. Cestarina se neće naplaćivati na dionicama na kojima se ne naplaćuje i sada - odgovorili su iz HAC-a.

Potvrdili su kako objavljeni video na YouTubeu nije službeni dokument HAC-a niti ga je HAC izradio.