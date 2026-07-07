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HAK upozorava: Kolone na A2 prema Zagrebu, zbog nesreće na obilaznici vozi se usporeno

Piše HINA,
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HAK upozorava: Kolone na A2 prema Zagrebu, zbog nesreće na obilaznici vozi se usporeno
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Foto: HAK
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Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat

Kolona je na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb zapad i Zaprešić u smjeru Zagreba, usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Zagreba, kolona je duga oko kilometar.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat, izvijestili u iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u utorak.

Foto: HAK

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju, osobito Splitu i Dubrovniku. ﻿U pomorskom prometu nema poteškoća.﻿

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