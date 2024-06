HAK upozorava: Prije čvora Bosiljevo kilometarske kolone

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, javlja HAK.

Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

Zbog povećane gustoće prometa kolone su u pokretu uz povremene zastoje između tunela Bristovac i Sveti Rok te između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba. Prije čvora Bosiljevo 2 iz smjera Ogulina prema Zagrebu kolona je oko 4 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja.

Krčki most (DC102):

Zbog povećane gustoće prometa kolona je u smjeru kopna od Malinske

Stara karlovačka cesta (DC1):

Zbog povećane gustoće prometa kolone su između Desinca i Klinča Sela u smjeru Zagreba.

Zbog prometne nesreće obustavljen je promet na državnoj cesti DC14 u mjestu Dubovec.

Do 23:00 sata zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1).

Do 18:00 sati zbog održavanja utrke „30. nagrada Stubičkih Toplica“ zatvorena je Sljemenska cesta od naselja Pila kod Stubičkih Toplica do Hunjke (ŽC2219). Obilazak: Stubičke Toplice-Zagreb-Sljeme-Hunjka i obratno.

Večeras od 22:00 do 06:00 sati u tunelu Učka vozit će se naizmjence.

Zbog radova zatvorene su ceste:



DC1 u Vrlici (do 30. rujna);

DC30 Ulica Stjepana Radića u Petrinji od raskrižja s Ulicom Otona Kučere do raskrižja s Ulicom Gromova (do 19. srpnja);

DC36 Pokupsko-Letovanić između mjesta Hotnja i Orleković (do 11. srpnja) i preko Starog mosta u Sisku (30. lipnja);

DC44 u Buzetu (do 13. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (do 19. srpnja 2025.);

DC77 Žminj-Vodnjan između mjesta Svetvinčenat i Frlini (do 3. kolovoza);

DC305 u Čabru (do 15. kolovoza);

DC525 Pleternica-naselje Bilice (do 15. srpnja);

DC678 u Belom Manastiru (do 15. kolovoza);

ŽC3007 kod mosta Igrišće (urušavanje mosta). Obilazak je: Ulica Dugi Konec-Ulica Stubička Slatina-Mihanovićeva ulica-Gajeva ulica-Ulica Dugi Konec;

ŽC6162 u Gornjoj Podstrani.



Od 1.srpnja u 08:00 do 21.rujna u 16:00 sati bit će zatvorena državna cesta DC22 u Ulici Frana Supila u Križevcima. Obilazak za osobna vozila i autobuse je: Ulica Franje Markovića-Franje Račkoga-Tadije Smičikasa-Ulica branitelja Hrvatske ili Franje Račkoga-Potočka-Svetokriška-Trg bana Lackovića-bana Josipa Jelačića-Petra Zrinskog-Koprivnička, a za vozila preko 7,5 tona: Sveti Petar Orehovec-Miholec-Brežani-Ferežani-Gregurovec-Kamešnica-Podgajec, javlja HAK.