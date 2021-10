Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je izvješće o analizi riješenih zahtjeva za rješavanje sporova korisnika elektroničkih komunikacija s operatorima pred HAKOM-om za prvih šest mjeseci 2021.

U tom periodu riješili su 683 zahtjeva za rješavanje spora te je smanjen ukupni broj sporova u odnosu na isti period 2020., kada ih je bilo 748. Najveći broj zahtjeva, kao i dosad, podnijeli su krajnji korisnici dva najveća operatora. Kod većine operatora, kažu u HAKOM-u, nije došlo do značajnijeg povećanja ili smanjenja prigovora u odnosu na isto razdoblje iz 2020. osim kod Telemach-a kod kojeg je došlo do povećanja od 232%, dok je kod Total TV-a došlo do smanjenja broja prigovora od 47%.

Što se tiče reklamacija u drugom stupnju, Telemach i Total TV imaju smanjenje broja reklamacija od 45%, odnosno 58%. U trećem stupnju, odnosno u postupku pred HAKOM-om, za Telemach, je kao i u prvostupanjskom postupku došlo do značajnog povećanja sporova i to 197% dok su Iskon i HT Produkcija imali porast broja sporova iznad 60%. Od 683 zahtjeva, njih 306 je ili rješenjem obustavljeno jer su operatori naknadno promijenili svoju odluku iz drugog stupnja te riješili prigovor u korist korisnika ili je došlo do odbacivanja zahtjeva korisnika zbog utvrđene nenadležnosti HAKOM-a.

Analiza je pokazala da su korisnici pokretali sporove velikim dijelom zbog prijevremenih raskid ugovora zbog povreda pretplatničkog ugovora, a onda zbog obračuna, potrošnje i ostvarenog prometa. Još je uvijek dosta prigovora koji se odnose na pravo raskida unutar 14 dana od dana sklapanja ugovora, a na što korisnici imaju pravo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. U HAKOM-u kažu kako se može zaključiti da operatori u većini slučajeva isporučuju ugovorene usluge odgovarajuće kvalitete. U HAKOM-u ističu kako su temeljem prijava korisnika, internih analiza, kao i dostavljenih izvještaja od strane Telemacha, pokrenuli inspekcijski postupak zbog pravodobnog postupanja sa zaprimljenim zahtjevima krajnjih korisnika, zbog čega su izdali rješenja za otklanjanje nepravilnosti. (ds)