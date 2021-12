Hrvatska agencija za lijekove (HALMED) potvrdila je danas prvi smrtni slučaj povezan s cijepljenjem. Naime, radi se o muškarcu (33) koji je preminuo nakon cijepljenja cjepivom AstraZeneca. Ivana Šipić Gavrilović iz HALMED-a govorila je danas za N1 o toj temi.

- Riječ je o jednom od stupnjeva međunarodne klasifikacije prema kojem se utvrđuje povezanost lijeka, u ovom slučaju cjepiva, i određene nuspojave. Kad je povezanost određena kao vjerojatna, to znači da ne možemo sa 100 posto reći da je to uzrok, no vjerojatno jest uzrokovan samim cjepivom - kazala je Šipić Gavrilović.

Potvrdila je kako istražuju i druge prijave.

- Uz ovu prijavu koja je danas ocijenjena nemamo nijednu prijavu ovakve rijetke nuspojave. Što se tiče ostalih smrtnih slučajeva koji su prijavljeni, još 32 slučaja su u ocjeni, pokušavamo i te postupke riješiti što prije - kazala je.

Otkrila je i zašto je za ovaj slučaj trebalo devet mjeseci.

- Slika nije bila jasna, nije se moglo odmah reći, zato smo zatražili jako puno stručnih mišljenja, ekspertiza i dodatnih analiza kako bi se utvrdilo sa sigurnošću je li to taj isti sindrom koji identificiran na EU razini i može li se prema tome dovesti u vezu s cjepivom - otkrila je.

AstraZenecom nastavit će se cijepiti, a spomenute prijave odnose se na sva četiri cjepiva.

- Ova ocjena provedena je na EU razni kod slučaja ovakvog sindroma koji su bili u drugim državama. EMA je tada zaključila i poruka je jasna, iako se može u malom broju slučajeva pojaviti ovakav sindrom, sveukupne koristi cjepiva višestruko nadmašuju bilo kakve rizike koje nam donosi cjepivo. AstraZenecom nastavlja se cijepiti - zaključuje Šipić Gavrilović.