Halo, Dubrovnik! Mi bismo sad uplovili: Ne može, praznik je...

Blagdan Tijelova, 20. lipanj, jahta iz smjera Crne Gore želi uploviti u hrvatsko more i dubrovački akvatorij. Ključna riječ 'želi', jer vrata Lučke kapetanije Dubrovnik - ispostava Cavtat su zatvorena jer je praznik. A bez Lučke kapetanije, koja uz policiju i carinu mora obaviti kontrolu, odnosno u ovom slučaju nadzor, nema uplovljavanja u hrvatsko teritorijalno more.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dubrovački dnevnik piše o ovoj nevjerojatnoj priči usred turističke sezone, ali ona postaje još bolja. Ne za hrvatski turizam, naravno. Jer isto se, pazite sad, zbiva i na ostale praznike i nedjeljom, ali i na radne dane nakon 15 sati, jer tada Lučka kapetanija, pogađate, više ne radi. Subotom radi do 13 sati pa tko je uplovio iz smjera Crne Gore, uplovio je. Ostali - snađite se kako znate i umijete.

A kako Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje, jahtaši se snalaze na svoje načine, ali i svjesno rade prekršaje. Jer što ako jahta iz Crne Gore u subotu u 13:01 uplovi u Cavtat? Ništa, usidri se i čeka da Lučka kapetanija proradi (u ovom slučaju to je čekanje do ponedjeljka) ili krene do Dubrovnika na kontrolu, ali tad je u prekršaju jer je već uplovila u hrvatsko teritorijalno more, a da nije ispunila tri uvjeta (pregled policije, carine i nadzor koji treba obaviti Lučka kapetanija). Jahtaši su, naravno, u čudu.

Pitaju se kakvu to sliku Dubrovnik šalje u svijet kao jedno od turističkih megasredišta Jadrana, kad na praznik i subotom iza 13 sati iz Crne Gore ne može uploviti niti jedna jahta. Pokušali smo dobiti Lučku kapetaniju Dubrovnik, dvaput su nas preusmjerili, na treći telefon nitko se nije javljao. Poslali smo i upit Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, objavit ćemo odgovor čim stigne.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Tema: Hrvatska