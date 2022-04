HAMAG-BICRO: Do podne smo izdali 1023 odluke i vaučera za troškove plina poduzetnicima

Vladine mjere za suzbijanje udara na građane i poduzetnike uslijed rasta cijena energenata i svega ostalog stupile su danas na snagu. Pa su tako danas počele i prijave za program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike, koji se provodi u suradnji s HAMAG-BICRO-om.

Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, a riječ je o potporama male vrijednosti za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina.

Do podne je HAMAG-BICRO, istaknuo je predsjednik Uprave Vjeran Vrbanec, izdao 1023 odluke i vaučera o sufinanciranju troškova i vaučera.

- Navala jest, ali uspijevamo za sada sve to držati pod kontrolom. Novaca ima, poduzetnici se ne moraju žuriti i odmah danas ispuniti zahtjev, imaju cijeli mjesec vremena za to. Zahtjevi se automatski obrađuju čim proces aplikacije završi, to traje oko pet-šest minuta ako ide sve po planu. I automatizmom odluka dolazi mailom poduzetniku, vaučer njegovom opskrbljivaču. Ide sve nesmetano - rekao je.

Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je, podsjetimo, 600 milijuna kuna, a poduzetnici se prijavljuju za potporu kroz online aplikaciju koja je dostupna na web stranici agencije HAMAG-BICRO.

Danas je na snagu stupilo i sniženje PDV-a na plin, ali i na niz prehrambenih i higijenskih potrepština.

- Vjerujemo da dio dobara, koji su obuhvaćeni ovim antiinflacijskim paketom, može u ovim okolnostima i pojeftiniti. Ne želimo da se ova situacija s porastom cijena koristi kako bi se povećale marže na određena dobra i usluge, a koliko shvaćamo, vrlo često se to komunicira kao rizik u javnosti. To je na strani onih koji ta dobra i usluge nude. Automatski mehanizam za to uvijek postoji, da se ta situacija riješi, a to je konkurencija. I vjerujemo da će upravo zbog toga ovo smanjenje PDV-a utjecati i na smanjenje cijena - istaknuo je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić upitan vjeruje li da će uslijed smanjenja PDV-a doći i do smanjenja maloprodajnih cijena u konačnici.

