Hamas uskoro pušta taoce na slobodu. Trump: Rat je gotov

'LJUDI SU UMORNI'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov" dok je letio u Izrael i Egipat kako bi obilježio sklapanje sporazuma između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas u kojem je posredovao.

Izvjestitelj u zrakoplovu Air Force One istaknuo je Trumpu da izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije otišao toliko daleko da je rekao da je rat protiv Hamasa gotov. "Rat je gotov", čvrsto je odgovorio Trump. "Rat je gotov", ponovio je. "Razumijete li to?"

Američki predsjednik je dodao da misli kako će se primirje održati. "Mislim da su ljudi umorni", rekao je.

Trump je to kazao dok je letio za Izrael kako bi se u ponedjeljak ujutro prvo sastao s obiteljima talaca, a zatim održao govor u Knessetu, izraelskom parlamentu.

Poslijepodne Trump planira otputovati u egipatsko obalno ljetovalište Sharm el-Sheikh na "bliskoistočnu mirovnu ceremoniju" kojom će se obilježiti sporazum između Izraela i Hamasa.

Prema rasporedu Bijele kuće, predsjednik će se vratiti u Washington u utorak navečer po lokalnom vremenu.