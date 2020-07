Hamidovići na sudu: Pablo tvrdi da je nevin, a Denis je u mađarskom istražnom zatvoru

Pablu i Denisu Hamidoviću sudi se za pucnjavu na Vukovarskoj u Zagrebu u rujnu 2018. Pabla terete za pokušaj ubojstva Renata Hrustića, a Denisa za dovođenje u opasnost

<p>Ne osjećam se krivim, kazao je u ponedjeljak na zagrebačkom Županijskom sudu <strong>Pablo Hamidović (34)</strong>, jedan od dvojice optuženih za pucnjavu na Vukovarskoj ulici u Zagrebu u rujnu 2018. godine.</p><p>Pabla Hamidovića terete za pokušaj ubojstva, dok za dovođenje u opasnost terete <strong>Denisa Hamidovića (26)</strong>, kojemu sude u odsutnosti jer se nalazi u mađarskom istražnom zatvoru. Ni on se ne smatra krivim za djelo za koje ga se tereti.</p><p>Obojica Hamidovića, koji su u pucnjavi bili na suprotstavljenim stranama, imaju prebivalište u Budimpešti. Pablo ima osmero maloljetne djece, koju, kako je rekao na sudu, uzdržava prodajom tekstila na tržnici u čemu mu pomaže supruga. Supružnici od zajedničkog rada mjesečno ostvare prihode od 700 do 1000 eura.</p><p>Pabla terete da je 21. rujna u 20.30 sati pucao u Renata Hrustića, nakon što ga je on šakom udario u glavu. Pablo je bio u Seat Ibizi, a Renato u Audiju. Slučajno su se sreli u Heinzelovoj ulici, nakon čega su se "ganjali" do Vukovarske, gdje su oba automobila stala zbog crvenog svjetla na semaforu.</p><p>Nakon što je Pablo zaustavio vozilo, Renato je izišao iz Audija, prišao Hamidovićevu automobilu i zatražio od njega da mu otvori prozor. Potom ga je udario šakom u glavu, a Hamidović je prema njemu zapucao, pogodivši ga u natkoljenicu. Tad je iz Hrustićeva vozila izišao Denis Hamidović, koji je zapucao prema Pablovu vozilu. Pablo je uspio pobjeći, a Denis Hamidović ispalio je tri do četiri hica pogodivši poklopac prtljažnika i stražnji dio naslona zadnjeg lijevog sjedala Seata čime je, smatra odvjetništvo, ugrozio živote ljudi u tom automobilu. Denis je potom ranjenog Hrustića odvezao do Klinike za traumatologiju.</p><p>Motiv za pucnjavu bile su financijske razmirice. Kako je pisao Večernji list, obojica Hamidovića su se u istrazi branila šutnjom, no zato je svoje viđenje situacije iznio Hrustić. Naveo je da je u prosincu 2017. netko Pablu Hamidoviću razbio stakla na njegovom BMW-u. Događaj se zbio u Italiji, a Hamidović je za to okrivio Hrustića. Hrustiću je zatim netko početkom 2018. ukrao automobil pred kućom u Matuljima.</p><p>- Kako je automobil bio u kvaru, pretpostavljao sam da ga je morala odvući neka vučna služba. Tražio sam da mi kažu tko im je naložio da odvuku automobil i oni su mi rekli da iza svega stoji Pablo Hamidović. Nakon toga sam ga nazvao i zatražio da mi vrati vozilo. Rekao sam mu i da sam krađu prijavio policiji. Vozilo mi je nekoliko dana nakon toga vraćeno, no nedostajali su mu neki dijelovi vrijedni 2500 eura. Tražio sam Hamidovića da mi nadoknadi štetu, no on je to odbio. Tražio je da ja njemu nadoknadim štetu na njegovu BMW-u - ispričao je Hrustić.</p><p>Kad je kobne večeri u Zagrebu ugledao Hamidovića, tvrdio je Hrustić, samo je htio doći do njegova broja telefona kako bi dogovorili povrat novca. Nakon što su stali na semaforu izašao je iz vozila kako bi ga pitao za broj, a Hamidović je izvadio pištolj i repetirao, a zatim i zapucao. Iako je on porekao da je udario Pabla šakom u glavu, to su ispričali neki drugi svjedoci.</p><p>Hrustić bi svoju verziju događaja trebao ispričati i na sudu na sljedećem ročištu u rujnu. Dotad bi od mađarskih vlasti trebao stići i podatak u kojoj je fazi kazneni postupak koji se tamo vodi protiv Denisa Hamidovića.</p><p> </p><p> </p><p> </p>