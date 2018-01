Harač na smeće: Za otpad u krivoj kanti do 5000 kn kazne

Do četvrtka svaki grad i općina moraju odlučiti kako će građane organizirati da odvajaju svoj otpad.

Tko uporno neće odvajati otpad ni nakon dvogodišnjeg pripremnog razdoblja prijeti mu kazna od 50 do 5000 kuna. Koliki će pak novi računi biti nikome još nije posve jasno, a svaki grad ima i svoj način odvajanja. U nekim gradovima otpad već odavno razvrstavaju. Za Zagreb bi tu odluku skupština trebala prihvatiti u utorak, dva dana prije roka, a splitska skupština zadnjeg dana, u srijedu, 31. siječnja. U Rijeci, kako su nam naveli u odgovoru, građani već imaju kante za odvojeno prikupljanje otpada. Oni će novu odluku donijeti u veljači. U tijeku je javno savjetovanje s građanima koje traje do 17. veljače. Kako su naveli, zbog novih troškova obrade i zbrinjavanja otpada njegov odvoz poskupio je lani u rujnu.

50 posto za 2 godine

Zbog primjene novih odredbi svi ćemo morati imati mogućnost odvajanja otpada u svojemu domu. U Zagrebu će se za nabavku 376.000 spremnika potrošiti 64 milijuna kuna, a trebali bi se na ulicama naći tijekom proljetnih mjeseci. Sve će kante biti čipirane, a senzori će biti postavljeni na kamionima i tako će se očitavati volumen. Za dvije godine moralo bi se odvajati 50 posto otpada, ali dio gradova i općina još nije ni podijelio kante.

Kako će se naplaćivati također nije jasno jer u kontejnerima nema čipova, a građani u većini gradova još nisu ni dobili izjavu u kojoj moraju navesti broj članova kućanstva te je poslati tvrtki koja se bavi odvozom otpada. U Zagrebu će građanima u roku od 90 dana dostaviti tu izjavu, koju u roku od 15 dana ispunjenu i potpisanu treba vratiti Čistoći.

- Prema podacima iz izjave osigurat će korisniku posude za miješani otpad, biootpad te za papir i vreće za plastiku i metalnu ambalažu - odgovorili su nam iz Grada Zagreba.

Zagrebačka Čistoća za miješani otpad nudi kante od 80, 120 i 240 litara te kontejnere od 1100 litara. Tako je i u većini gradova koji su nam poslali odgovore. U Karlovcu je puno veći izbor posuda za otpad - od 80 do 1100 litara. Budući da će cijena ovisiti i o volumenu kante za miješani otpad, Karlovčani će imati najveće mogućnosti kombiniranja.

Osim volumena kante, pri obračunu će se brojiti i koliko su je puta ispraznili. To će biti promjenjivi dio cijene, a svi će plaćati fiksni dio.

Nagrada za dobre

Koliko će koji iznositi tek trebaju odlučiti komunalne tvrtke.Prema prijedlogu odluke o otpadu za Split, za one koji stanuju u zgradama i dijele kantu cijena odvoza ovisit će i o broju članova kućanstva.

U Rijeci su već napravili anketu i popisali broj članova kućanstva. U Zagrebu takvu anketu neće raditi, nego će cijenu kante podijeliti s brojem stanova koji je koriste.

Iz Karlovca su rekli kako je kazna krajnja mjera i da im je cilj naučiti građane pravilno odvajati otpad. Iako smo ih sve pitali i za nagrade, tek su ih rijetki spomenuli. U Samoboru će uvesti kante s čipovima i personaliziranim karticama pa će se na taj način točno znati tko, kad i koliko smeća baca. Konkretno, smeće ćete bacati sa svojom karticom koju ćete morati provući kako bi se kontejner uopće otvorio.

Većina gradova koje smo pitali o odvozu otpada već je donijela Odluke o načinu prikupljanje ili je to u tijeku, no nitko nam nije dostavio cijene. Navode da će komunalne tvrtke uskoro objaviti cjenike. Iz grada Zagrebu su rekli da će cjenik dostaviti zajedno s Izjavom koju će građani trebati potpisati. I u drugim gradovima navode da će građanima slati Izjave u kojima će navesti koliko planiraju da će imati otpada odnosno koliko veliku posudu žele te broj odvoza. Početak primjene takve naplate trebao bi biti kad svi dobiju odgovarajuće posude, a oni koji ih imaju, moraju omogućiti komunalcima da ih obilježe odnosno na njih postave čip ili barkod kako bi se moglo evidentirati kad ju isprazne.

U Zagrebu kažu da bi sve kante trebale biti obilježene za šest mjeseci. U Krapini, Zadru, Požege, Dugom Selu i Šibeniku su nam odgovorili da bi naplata po novom modelu trebala početi najkasnije od 1. studenoga ove godine. No iz Dubrovnika, Karlovca i Osijeka su rekli da će to biti do 1. siječnja sljedeće godine.

U tablicama za izračun cijene, osim fiksnog dijela te količine otpada navode i kaznu. Navedeno je kao da je kazna sastavni dio računa, a ne nešto što će eventualno trebati platiti. Iako mnogi građani upozoravaju da volumen posude nije jednak količini predanog otpada, što je utvrdio i sud, kao količinu se u novim izračunima opet uzima volumen posude, no promjena je jer će se naplaćivati samo onoliko puta koliko tu posudu isprazne. U Rijeci će kažnjavati one koji kantu ne budu dali na pražnjenje dva mjeseca. Vikendaši kantu neće puniti stalno. U Splitu u Odluci navode da su povremeni i stalni korisnici izjednačeni u plaćanju. U Splitu i Zagrebu oslobađanje plaćanje se može tražiti ako je stan prazan godinu dana, a u Velikoj Gorici nakon tri mjeseca.