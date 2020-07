Hasanbegović: Mi smo ostvarili politički cilj, treća smo opcija

<p>Zlatko Hasanbegović rekao je za Novu TV kako u Domovinskom pokretu nisu iznenađeni privremenim rezultatima izbora po kojima HDZ trenutno osvaja 70 mandata, Restart koalicija 42, Domovinski pokret 15 mandata, Most 6, Možemo za sad ima 6 mandata, Reformisti 2, Pametno i HNS po 1 mandat. </p><p><strong>Pratite emisiju Izbori 2020 - Izborna noć na 24sata:</strong></p><p>- Mi smo ostvarili svoj politički cilj, Domovinski pokret etablirao se u treću političku opciju u zemlji. Nama sada treba čvrsta većina i korjenita promjena izbornog zakonodavstva - rekao je Hasanbegović. </p><p>Na pitanje bi li pristao biti ministar kulture, Hasanbegović kaže kako to sada nije važno. </p><p>- O bilo čijim željama i očekivanjima će se razgovarati kada dobijemo službene rezultate izbora - rekao je. </p><p>- Mi se sad nalazimo pred dvije ključne altrenative, ili će se stvoriti snažna saborska većina koja će biti izraz autentične političke volje ili će se krenuti starim putem različitih trgovačkih neprincipijelnih koaliranja. Sve to je u ovom trenutku u fazi špekuliranja, gatanja. Ključna odgovornost za daljnji smjer hrvatske politike je isključivo na Plenkoviću i HDZ-u. Autentična bi bila ona većina o kojoj neće arbitrirati ni saborski zastupnici koji su ušli u antologiju parlamentarizma kao jedini kandidati izabrani s jedan ili jedan i pol glas, o kojima neće arbitrirati o sastavu te većine ni Bruxelles niti ikoje strano središte moći. Autentična većina je i korjenita promjena izbornog zakonodavstva koji je preduvjet za pretvaranje Sabora u autentično predstavništvo hrvatskog naroda - rekao je Hasanbegović za RTL.</p><p>Na upit znači li to da ipak odustaju od predizbornog zahtjeva da Plenković ne može biti premijer, Hasanbegović nije dao konkretan odgovor.</p><p>'- Odgovor na to pitanje se mora uputiti na drugu stranu. Ključna odgovornost za budući razvitak političkog života je na HDZ-u i Plenkoviću. Većina imenuje mandatara za sastav Vlade' - rekao je.</p>